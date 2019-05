Papež Frančišek je uresničil februarske napovedi, da bo sprejel ukrepe, s katerimi se bo Cerkev odločneje spoprijela s spolnimi zlorabami, ki so v zadnjih letih načela njen ugled. Foto: EPA

"Zločini spolnih zlorab žalijo našega Gospoda"

Papež je v listini z naslovom Vos estis lux mundi (Vi ste luč sveta), ki je izšla v četrtek, pravila pa bodo začela veljati 1. junija, zapisal, da je čas, da se česa naučijo iz "grenkih lekcij iz preteklosti". "Zločini spolnih zlorab žalijo našega Gospoda, povzročijo fizično, psihološko in duhovno škodo žrtvam in prizadenejo skupnosti verujočih," je po poročanju BBC-ja med drugim v listini zapisal papež. Listina oziroma apostolsko pismo bo postalo del cerkvenega oziroma kanonskega prava.

Sistem mora biti vzpostavljen do junija 2020

Vse škofije po svetu bodo morale po novih pravilih do junija 2020 vzpostaviti sistem za poročanje o zlorabah duhovščine, uporabi otroške pornografije in prikrivanju zlorab. Nova pravila veljajo le znotraj Cerkve. Dokument vključuje ne le nadlegovanje in nasilje nad mladoletnimi ter ranljivimi odraslimi, ampak zadeva tudi spolno nasilje in nadlegovanje, ki so posledica zlorabe oblasti, poroča Radio Vatikan. Papeška listina tudi določa, da je treba žrtve in njihove družine obravnavati dostojanstveno in s spoštovanjem. Dobiti morajo primerno duhovno, zdravniško in psihološko pomoč.

Nihče ne bo izvzet iz preiskav

Motuproprij ureja tudi preiskave proti škofom, kardinalom, redovnim predstojnikom in tudi začasnim voditeljem škofije ali druge krajevne Cerkve. Nova pravila bodo zanje veljala, če bodo v preiskavi zaradi spolnih zlorab, ki so jih neposredno zagrešili, pa tudi kadar bodo prijavljeni zaradi prikrivanja ali zavračanje preganjanja zlorab, za katere so izvedeli.

Pomembna novost je po poročanju Radia Vatikan vključevanje nadškofa metropolita v predhodno preiskavo, ki dobi od Svetega sedeža naročilo za preiskavo primera, v katerem je prijavljena oseba škof. Tisti, ki je zadolžen za preiskavo, mora po 30 dneh poslati Svetemu sedežu informacije o stanju preiskav, ki morajo biti končane v 90 dneh.

Žrtve za poročanje civilnim oblastem, ne cerkvenim

Pedofilski škandali Katoliško cerkev pretresajo že več desetletij. Zanje se je do zdaj že večkrat opravičila, a žrtve so vedno znova zahtevale konkretne ukrepe. Pričakovati je, da žrtve s papeško listino ne bodo povsem zadovoljne, saj si že dolgo prizadevajo, da bi morali duhovščina in redovniki o zlorabah poročati civilnim oblastem, ne cerkvenim.