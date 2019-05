Film, ki prikazuje soočenje duhovnikov, ki so spolno zlorabljali otroke, in njihovih žrtev, je pretresel poljsko javnost. Foto: Reuters

"Ni besed, s katerimi bi izrazili naš občutek sramu zaradi spolnih napadov, v katerih so sodelovali duhovniki. Oni so razlog za veliko ogorčenje in zaslužijo celostno obsodbo, a tudi surovo kaznovanje krivcev ali ljudi, ki so jim pomagali pri prikrivanju teh dejanj," so po poročanju srbskega portala b92.net v pismu katoliškim vernikom napisali poljski škofi.

Pismo z naslovom "Empatija in odgovornost" je odgovor na dokumentarni film o duhovnikih pedofilih, ki se soočajo s svojimi zdaj že odraslimi žrtvami. Film z naslovom "Nikomur ne povej" avtorjev Marka in Tomasza Sekielski, je pretresel poljsko javnost, škofi pa so ga označili za pretresljivo pričevanje, ki da je Cerkvi na Poljskem odprlo oči o trpljenju zlorabljenih otrok.

Vodja vladajočega PiS-a pravi, da ni Poljske brez Cerkve. Foto: Reuters

Al Džazira Balkans je poročala, da filma ni hotela predvajati nobena poljska televizija, zato sta ga avtorja naložila na spletno platformo Youtube, v samo nekaj dneh pa je imel film 17 milijonov ogledov.

Pretresljivi pogovori

Film se začne z zgodbo danes 39-letne Anne Misiewicz, ki se je vrnila v vas ob Krakovu, kjer jo je pri njenih sedmih letih zlorabljal lokalni duhovnik. Z njim se je sestala in pogovorila o dogodkih v njenem otroštvu, vse pa je snemala skrita kamera. Pogovor, v katerem je duhovnik krivdo priznal, je pretresljiv, saj Anna Misiewicz duhovnika spominja na to, kar ji je počel. "Vi ste masturbirali z mojimi rokami, poljubljali ste me, kjer ne bi smeli," je dejala zdaj odrasla žrtev, duhovnik pa odgovarja: "Vem, da ne bi smel. To je bila neka neumna sla".

"Za mlade, ki iskreno iščejo boga, so spolni škandali duhovnikov težek preizkus vere in razlog za veliko ogorčenje. Razočaranje in ogorčenje sta toliko večja i bolj boleča, ker so bili otroci namesto skrbni ljubezni izpostavljeni nasilju in brutalnemu tlačenju dostojanstva otroka," so napisali škofi.

Episkopat (škofovstvo) poljske Katoliške cerkve je pozval k poenotenju, da se zaščitijo najmlajši. "Prosimo za pomoč, da vsi kraji, ki jih ima Cerkev, postanejo varne hiše z najvišjim standardi za zaščito otrok," so sporočili škofi.

PiS: Ni Poljske brez Cerkve

Na škandal se je hitro odvzala vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki uživa podporo Cerve, še posebej njenega ultrakonservativnega dela. PiS je opozicijo obtožil, da osem let, dokler je bila na oblasti, ni storila nič, da bi se zaustavilo spolno zlorabljanje otrok v vseh okoljih, ampak da je samo opozarjala na pedofile med duhovniki.

Predsednik PiS-a Jaroslaw Kaczynski je šel korak dlje. "Kdor dvigne roko nad Cerkev in jo želi uničiti, dviguje roko nad Poljsko," je po poročanju portala Politico dejal dejanski voditelj Poljske na predvolilnem shodu v začetku maja. "Ni Poljske brez Cerkve," je dodal.

Medtem je poljski parlament po hitrem postopku sprejel predlog vlade za spremembo kazenskega zakonika, ki uvaja zelo ostrejše kazni za spolne zločine nad otroci. Opozicija je opozorila, da je vlada ob teh kaznih sprejela tudi višje kazni za druge zločine.