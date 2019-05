Zelenski ob prisegi. Foto: Reuters

Po gladki zmagi pretekli mesec se je 41-letni nekdanji komik, ki ni imel pred letošnjimi volitvami nobenih političnih izkušenj, znašel v zahtevnem položaju: njegova stranka namreč ni prisotna v parlamentu, v katerem nima večinske podpore, zaradi česar je njegovo predsedovanje zelo oteženo. Kot poroča Reuters, je bilo zato pričakovati, da bo, dokler ima še visoko podporo javnosti, razpisal predčasne volitve. Sodelovanje s parlamentom je namreč ključno za uresničitev njegovih načrtov glede reform in izpolnitev obljub, ki jih je dal volivcem.

Kot je ob prisegi dejal Zelenski, bo njegova prva naloga doseči premirje na vzhodu Ukrajine, kjer je v pet let trajajočih spopadih s separatisti, ki jih podpira Rusija, umrlo 13.000 ljudi. Po njegovih besedah bo dialog z Rusijo možen šele po vrnitvi ukrajinskega ozemlja in izročitvi vojnih zapornikov.

Poslance je bo tem pozval, da imajo do predčasnih volitev čez dva meseca čas, da sprejmejo zakon, ki jim bo odvzel imuniteto pred kazenskim pregonom, in drug zakon, ki bo prepovedal uradnikom, da nezakonito obogatijo. "Za to imate dva meseca časa. Storite to in dobili boste medalje," je dejal po prisegi.

Nesoglasja z rado

Zelenski je pred prisego svoje nasprotnike med poslanci v spodnjem domu parlamenta obtožil, da so namerno prelagali njegovo prisego, saj so potrebovali kar nekaj tednov, da so se dogovorili samo o njenem datumu. Že pred prisego je grozil, da bo sprožil zelo zapleten proces razpustitve parlamenta in razpisal predčasne volitve, da bi unovčil svojo priljubljenost. Predčasnih volitev sicer po ustavi ne sme razpisati manj kot šest mesecev pred iztekom mandata trenutnega parlamenta. Redne volitve so napovedane za 27. oktober. Ustava še določa, da ima vrhovna rada po volitvah prvo sejo najkasneje 30 dni po objavi uradnih volilnih rezultatov.