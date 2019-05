Ruski predsednik je podpisal nov odlok, s katerim razširja ukrajinsko populacijo, upravičeno do ruskega državljanstva. Foto: Reuters

Nov odlok velja predvsem za tiste Ukrajince, ki že imajo dovoljenje za prebivanje v Rusiji, in tiste, ki so bili rojeni na polotoku Krim, a so ga zapustili, preden si ga je Rusija marca 2014 priključila. Priključitve mednarodna skupnost sicer ne priznava.

Ukrep naj bi "zavaroval človekove pravice in državljanske svoboščine" Ukrajincev, ki spadajo v omenjeni kategoriji.

Putin je sicer že prejšnji teden podpisal odlok, ki olajšuje pogoje za pridobitev ruskega državljanstva prebivalcem vzhodne Ukrajine oz. prebivalcem samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki sta se leta 2014 odcepili od Ukrajine in kjer so na oblasti proruski separatisti.

Zelenski ponudil državljanstvo Rusom

Takratna odločitev je močno razburila ukrajinske oblasti, kritične so bile tudi Evropska unija in ZDA, češ da je to nov napad na ukrajinsko suverenost. Novoizvoljeni predsednik Zelenski se je zavzel tudi za okrepitev sankcij in diplomatskega pritiska mednarodne skupnosti na Rusijo. V soboto je nato Zelenski napovedal enak protiukrep in Rusom ponudil ukrajinsko državljanstvo.