"Te potne liste bomo imeli za nezakonite," je izjavil premier Volodimir Grojsman in te potne liste primerjal z nacističnimi identifikacijskimi listinami.

Gibanje po Ukrajini bo onemogočeno

"Nikoli ne bomo priznali državljanstva, ki ga je izdala agresorska država. To je tako, kot so nacisti izdajali 'ausweise' določenim ljudem," je dejal Grojsman na seji vlade. Poudaril je, da Ukrajinci z ruskimi potnimi listi ne bodo mogli prečkati državne meje in se gibati po ozemlju Ukrajine. Enako se bo zgodilo z ruskimi državljani, ki jim bodo potne liste izdali na uporniških območjih, je še dodal ukrajinski premier.

Ukrajinski premier Volodimir Grojsman se je v sredo v Kijevu srečal s kanadsko ministrico za zunanje zadeve Chrystio Freeland. Foto: EPA

Potni listi po skrajšanem postopku

Gre za odziv Kijeva na odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bodo po skrajšanem postopku podelili rusko državljanstvo in izdali ruske potne liste tistim, ki prihajajo z območij na vzhodu Ukrajine in s polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila v nasprotju z mednarodnim pravom.

Zahod: Gre za kršitev suverenosti Ukrajine

Ta odločitev ruskega predsednika je sprožila ostre kritike tako Ukrajine kot Zahoda, da gre za novo kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je kljub tem kritikam danes zatrdil, da bodo potne liste izdajali vsem ukrajinskim državljanom, ki bodo zaprosili zanje in ki so do tega upravičeni v skladu s predsednikovim dekretom iz aprila.