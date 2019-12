Deklico so našli samo v zapuščeni zgradbi v vasi Pasjača, od koder prihaja mati domnevnega ugrabitelja. Prepeljali so jo v bolnišnico v Nišu, kjer bodo opravili medicinske preglede, je sporočil notranji in policijski minister Nebojša Stefanović.

Mati Monike Karimanović je za srbske medije sporočila, da se je s hčerko slišala po telefonu. "Monika je dobro. Pretresena je, slišala sem njen glas. Bila je objokana, rekla je, da je lačna," je povedala dekličina mati.

Pogrešano deklico so policisti, vojaki, lovci in prostovoljci po Srbiji iskali več kot teden dni. Samo danes je v iskanju sodelovalo več kot 800 ljudi. Na območju, kjer je ogromno starih in zapuščenih zgradb, so preiskali vsako klet in vsako hišo.

Ugrabitelj naj bi deklico skrival v več objektih, saj je za seboj puščal sledi, kot so ostanki hrane in odeje, poroča regionalna televizija N1. Našli naj bi tudi šop las, ki je pripadal deklici, ter njen nahrbtnik, je poročala Televizija Slovenija.

12-letna Monika iz Knjaževca vzhodno od Niša je izginila 20. decembra zjutraj, ko je bila na poti v šolo.

Jovanović večkrat obsojen zaradi pedofilije in posilstev

Sočasno je izginila tudi sled za večkrat obsojenim pedofilom Ninoslavom Jovanovićem, ki je v Srbiji znan tudi kot Malčanski brivec, ker je svojim žrtvam običajno obril lase ali jih ostrigel.

Policija Jovanovići iz vasi Malča išče že tretjič v zadnjih 23 letih. Prvič so ga zaradi posilstva mlade ženske in 14-letnice leta 1996 več dni iskali po gozdovih in počitniških hišicah ter ga nato obsodili na deset let zapora, a so ga po devetih letih predčasno izpustili.

Kmalu po prihodu na prostost je ugrabil in posilil še 12-letnico. Med begom je skušal posiliti še eno deklico, a jo je rešil drvar. Zaradi posilstva in poskusa posilstva je bil leta 2006 obsojen na 15 let zapora, a so ga januarja lani po 12 letih znova predčasno izpustili. Zatem je bil zaradi nadlegovanja žensk preko družbenih omrežij za zapahi še pet mesecev, a je kazen pred meseci odslužil in se januarja vrnil na prostost.

Srbski notranji minister je sporočil še, da je po predvidevanjih policije ugrabitelj še zmeraj na širšem območju Niša. Po neuradnih podatkih naj bi bil oborožen z nožem in na begu proti Bolgariji.