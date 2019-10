Ladjo Ocean Viking upravljata humanitarni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja (MSF). Foto: EPA

Italija se je ob tem dogovorila s Francijo in Nemčijo, da bosta sprejeli 70 prebežnikov z ladje. Dogovor so objavili na srečanju notranjih ministrov Italije, Francije, Nemčije, Španije, Velike Britanije in Poljske v Münchnu.

Ocean Viking, ki jo upravljata humanitarni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja (MSF), je 18. oktobra rešila prebežnike približno 90 kilometrov od libijske obale. Omenjeni organizaciji sta v preteklih dneh večkrat pozvali Italijo in Malto, naj dovolita izkrcanje prebežnikov, med katerimi so tudi dve nosečnici in 41 mladoletnih.

"Po enajstih dneh, ujetih na morju, in grozljivih življenjskih razmerah v Libiji, bodo ti ljudje končno prišli na varen kraj," je dejal Michael Fark iz MSF-ja.

Odločitev je kritiziral vodja desničarske Lige in nekdanji italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je dejal: "Italijanska vlada je znova spustila svoje hlače, znova dela uslugo nevladnim organizacijam, s tem pa spodbuja tihotapce, da služijo s svojo dejavnostjo."

V preteklih mesecih se je večkrat zgodilo, da so morali prebežniki, ki so jih rešile ladje humanitarnih organizacij, čakati na morju, ker jih Italija in Malta nista želeli sprejeti, dokler druge države EU-ja niso zagotovile, da bodo del bremena prevzele nase.