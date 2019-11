25-letni Maurice Robinson je na zaslišanju sodeloval preko videopovezave in priznal pomoč pri nezakonitih migracijah in pranje denarja. Foto: Reuters

25-letnega Mauricea Robinsona iz Country Armagha na Severnem Irskem obtožnica v 43 točkah bremeni tudi uboja 31 moških in osmih žensk, ki so jih našli v hladilniku tovornjaka v Essexu.

Robinson ni prišel na sodišče v Londonu, temveč je na naroku sodeloval preko videopovezave iz zapora Belmarsh. Priznal je sodelovanje pri nezakonitih migracijah med 1. majem 2018 in 24. oktobrom 2019. Priznal je tudi, da je v tem času nezakonito prejemal denar. O ostalih točkah obtožnice ga niso zaslišali, naslednjič pa bo pred sodišče stopil 13. decembra.

39 žrtev iz Vietnama so našli 23. oktobra v hladilni prikolici tovornjaka v Essexu na jugovzhodu Anglije. Tovornjak je v Veliko Britanijo prispel iz Zeebruggeja v Belgiji prek pristanišča Purfleet na Temzi. Prvotno so poročali, da naj bi šlo za kitajske državljane. Nato se je oglasilo več vietnamskih družin, ki so izrazile bojazen, da so med mrtvimi njihovi sorodniki.

Policija je ta mesec identificirala vseh 39 žrtev. Vseh 31 moških in osem žensk je bilo iz Vietnama, med njimi je bilo 10 najstnikov, najmlajša potnika sta bila stara 15 let. Zapletlo se je pri procesu repatriacije posmrtnih ostankov, saj niti britanska niti vietnamska vlada ne nameravata pokriti stroškov transporta, poroča Guardian.

Več aretacij v Vietnamu in na Otoku

Vietnamska policija je v povezavi s tihotapljenjem Vietnamcev v Združeno kraljestvo aretirala osem ljudi.

Britanska policija v Essexu je medtem sprožila postopek izročanja 22-letnega severnoirskega državljana Eammona Harrisona iz Irske v Veliko Britanijo. Tako kot Robinson je obtožen 39-kratnega uboja, tihotapljenja ljudi in sodelovanja pri nezakonitih migracijah. Tovornjak s hladilno prikolico, v kateri so bili vietnamski državljani, naj bi pripeljal v belgijski Zeebrugge, preden je v Essexu za volan sedel Robinson.