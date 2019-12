Predsednika sta poudarila dobro gospodarsko sodelovanje. Foto: EPA

"Vsako srečanje z vami ima velik pomen za Srbijo," je Vučić ob sprejemu v Sočiju Putina nagovoril v ruščini. Predsednika sta se srečala že tretjič letos.

Putin se je Vučiću zahvalil za sprejeto povabilo in pohvalil okrepljeno gospodarsko, politično in varnostno sodelovanje med državama. Poudaril je, da se je trgovina med državama v prvih treh četrtletjih povečala za devet odstotkov.

Vučić je obvestil Putina, da je gradnja plinovoda Turški tok v Srbiji skoraj končana. Rusija in Turčija sta pred dnevi oznanili, da bosta plinovod Turški tok, s katerim se bo ruski plin izognil Ukrajini in v Turčijo pripotoval pod Črnim morjem, zagnala 8. januarja prihodnje leto. Pozneje prihodnje leto naj bi dokončali gradnjo plinovoda v Bolgariji in Srbiji, kamor bo ruski plin prispel prek Turčije.

Putin: "Naše strateško partnerstvo se krepi vsak dan." Foto: EPA

Plinovod Turški tok je "ogromna investicija in velika priložnost za razvoj Srbije," je poudaril Vučić, saj je od ruskega plina odvisen velik del srbskega gospodarstva, poroča B92.

Predsednika sta se na srečanju dogovorila, da bodo zaloge zemeljskega plina v Srbiji povečali s 750 milijonov kubičnih metrov na dve milijardi kubičnih metrov. "Prepričani smo, da bo implementacija teh velikih energetskih projektov bistveno okrepila energetsko varnost ne samo Srbije, ampak celotne regije Balkana in celotne Evrope," je poudaril srbski predsednik.

Pohvalil je tudi sodelovanje z ruskimi železnicami (RZD), s katerimi izvajajo modernizacijo srbske železniške infrastrukture.

Rusija podpira Srbijo pri iskanju kompromisa s Kosovom

Srbski predsednik je na začetku pogovor izpostavil, da ni optimističen glede doseganja dokončnega dogovora o Kosovu med Beogradom in Prištino. Ruski predsednik je izrazil podporo Srbiji: "Rusija je pripravljena podpreti kompromis o vprašanju Kosova, če ga bosta Beograd in Priština dosegla. Popolnoma podpiramo Srbijo."

Sprejemu je sledilo srečanje predsednikov na štiri oči, nato pa še sestanki obeh delegacij. Vučića so na obisku spremljali tudi ministri za obrambo, energetiko in rudarstvo ter za gradnjo, promet in infrastrukturo.

Vohunska afera brez vpliva na odnose?

Pred dvema tednoma je izbruhnila afera z ruskim vohunom v Srbiji. Pojavil se je namreč videoposnetek, na katerem je videti ruskega agenta, kako neznanemu moškemu v Srbiji ponuja denar. Srbska obveščevalna služba BIA je potrdila, da je video avtentičen ter da je na posnetku ruski agent Georgij Kleban, kar je na tiskovni konferenci potrdil tudi Vučić. V Kremlju so tedaj v odzivu dejali, da ne vedo za incident.

Srbski uradniki so pred srečanjem med Putinom in Vučićem zagotavljali, da vohunska afera ne bo del pogovorov. "Za Beograd je vohunski škandal z Moskvo končano poglavje," je dejal srbski veleposlanik v Moskvi Miroslav Lazanski.

S-400 predrag, ruski helikopterji prispeli

Lazanski je ob tem dodal, da si Beograd želi kupiti ruski raketni sistem S-400, vendar je za Srbijo predrag. Medtem so v Srbijo prispeli štirje ruski vojaški helikopterji Mi-35M, poroča Balkan Insight.

Namesto skrhanih odnosov zaradi vohunske afere so v Sočiju odmevala sporočila partnerstva med državama. V dneh pred prihodom Vučića so v črnomorskem letovišču postavili elektronsko tablo z napisom "Bratje za vedno".

Državi sta že dolgo tesni zaveznici – Rusija je med prvimi obsodila razglasitev neodvisnosti Kosova leta 2008 ter odslej glasovala proti članstvu Kosova v mednarodnih institucijah. Srbija je v zameno zavrnila sodelovanje pri sankcijah EU-ja zaradi konflikta v Ukrajini, čeprav Bruselj ponavlja, da mora država kandidatka svojo zunanjo politiko uskladiti s celotno Unijo.