"Kitajska je v nedeljo ponoči poklicala in dejala, da se želi znova usesti za pogajalsko mizo, mislim, da bomo dosegli dogovor," je v ponedeljek po poročanju BBC-ja dejal Trump.

Ameriški predsednik Donald Trump in prvi mož Francije Emmanuel Macron na sklepni novinarski konferenci vrha skupine G7 v Biarritzu, ki ga je Trump označil kot "dva dneva in pol enotnosti". Naslednji vrh bodo prihodnje leto gostile ZDA. Trump je dal še pred koncem vrha vedeti, da bi lahko potekal v Miamiju na Floridi, kjer ima sicer blizu letališča svoje igrišče za golf. Foto: EPA

ZDA so v zadnjem letu z zvišanjem carin na kitajske izdelke močno pritisnile na azijsko velikanko, drugo največje gospodarstvo sveta, ki pa je odgovorilo s protiukrepi – carinami na ameriške izdelke. Carinska vojna med državama se je poglobila, tako da so zaveznice v Biarritzu pritisnile na Trumpa, naj doseže dogovor s Kitajsko, saj trgovinska vojna ogroža svetovno gospodarstvo.

Kitajska novih pogajanj oziroma Trumpovih navedb še ni potrdila, a je že večkrat zatrdila, da se pritiskom ne bo uklonila.

V nekaj tednih srečanje Trump-Rohani?

Objem Trumpa in Macrona, ki v zadnjih dveh letih in pol nista imela najboljših odnosov. Trump se je Macronu zahvalil za "fantastično delo". Foto: EPA

Po zatrjevanju Trumpa in francoskega predsednika Emmanuela Macrona se je na vrhu v Biarritzu zgodil tudi napredek glede Irana oziroma njegovega jedrskega programa, ki je v zadnjem letu glavni vir napetosti z ZDA. Macron je namreč dejal, da so pogovori na vrhu vzpostavili pogoje za "srečanje in torej za dogovor" Trumpa in iranskega predsednika Hasana Rohanija o iranskem jedrskem vprašanju. Upa, da se bosta lahko srečala v prihodnjih tednih.

Trump bi se ob ustreznih okoliščinah srečal z Rohanijem

"Želim si, da bi se na vrhu lahko sešla Rohani in Trump. Če bo Rohani sprejel srečanje s Trumpom, je dogovor mogoče doseči," je dejal Macron na sklepni novinarski konferenci vrha s Trumpom. Trump je povedal, da se je z Rohanijem pripravljen srečati, če bodo "ustrezne okoliščine", vrh pa je označil kot "dva dneva in pol velike enotnosti".



Voditelji se strinjajo, da Iran nikoli ne sme imeti jedrskega orožja

Gostitelj vrha Macron je predtem na novinarski konferenci tudi povedal, da se sicer glede iranskega vprašanja "ni še nič zgodilo" in da so "zadeve izredno krhke". Poudaril pa je, da se voditelji držav G7 strinjajo, da mora Iran spoštovati obveznosti iz iranskega jedrskega sporazuma in da ne sme nikoli imeti jedrskega orožja.

"Velika sedmerica", predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres za okroglo mizo. V ospredju vrha skupine G7 v Biarritzu so bili ob iranskem jedrskem vprašanju tudi trgovinski spori in požari v Amazoniji. Kot je dejal Macron, države niso bile enotne, ali naj v skupino nazaj povabijo Rusijo, ki so jo izključili po vojni v Ukrajini. Trump je po koncu novinarske konference dejal, da bi Putina povabil, a da ne ve, ali bo prišel, saj je Putin ponosna oseba. Foto: EPA

Francija in ZDA dosegle dogovor glede digitalnega davka

Francoski in ameriški pogajalci so sicer dosegli kompromisni dogovor glede francoskega digitalnega davka, zaradi katerega je ameriški predsednik Donald Trump grozil z uvedbo posebnega davka na uvoz francoskega vina, je po poročanju Reutersa dejal vir blizu pogajanjem. Dogovor so dosegli francoski finančni minister Bruno Le Maire, njegov ameriški kolega Steven Mnuchin in Trumpov gospodarski svetovalec Larry Kudlow. Kompromis predvideva, da bo Francija podjetjem povrnila razliko med davkom in načrtovanim mehanizmom, ki ga pripravlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

550 milijonov evrov za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji

Evropska unija pa je na vrhu napovedala rekordnih 550 milijonov evrov za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji. Sredstva bodo namenjena globalnemu skladu za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji. Kot so zapisali v Bruslju, je omenjeni sklad od ustanovitve leta 2002 rešil že 27 milijonov življenj. Do leta 2023 naj bi rešil še 16 milijonov življenj, preprečil 234 milijonov okužb ter razpolovil umrljivost zaradi teh bolezni.

Na koncu vendarle skupna izjava na eni strani

Voditelji držav skupine so ob koncu vendarle sprejeli skupno izjavo na eni strani. V njej so zapisali, da se sedem industrijskih držav zavezuje k odprti in pravični svetovni trgovini in k stabilizaciji svetovnega gospodarstva. Predtem se je sicer govorilo, da skupne izjave ne bo, da bi se izognili morebitnim sporom.