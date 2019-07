Fotografija je v italijanske medije pricurljala v nedeljo. Hjortha in njegovega 19-letnega prijatelja Finnegana Leeja Elderja so aretirali v petek.

Najstnika sta osumljena umora 35-letnega policista Maria Cerciella Rege, ki je preiskoval njun nakup prepovedanih mamil. Karabinjerji so v izjavi za javnost že v petek sporočili, da sta najstnika priznala umor policista.

Znan italijanski dnevnik Corriere della Sera je v nedeljo objavil fotografijo sključenega Američana s prevezo in v prispevku po poročanju BBC-ja zaslišanje mladeniča primerjal z obravnavo zapornikov v zloglasnem ameriškem zaporu Guantanamo.

Policista bodo odpoklicali z dolžnosti

Italijanska policija se je od fotografije distancirala in sporočila, da so sprožili preiskavo. Policijski načelnik Francesco Gargaro je za ameriški Associated Press povedal, da je prevezovanje oči nezakonito in da je pristojni policist to storil "pomotoma". Oči so mu sicer pokrili, da ne bi videl dokumentov o preiskavi. Italijanska novinarska agencija Ansa poroča, da bodo policista, ki je osumljencu za umor pokril oči s prevezo, odpoklicali z dolžnosti.

Več italijanskih politikov in človekoljubnih organizacij je po poročanju BBC-ja izrazilo zaskrbljenost nad fotografijo. Italijanski notrani minister Matteo Salvini se ni pridružil zgražanju nad policijskim ravnanjem: "Tiste, ki se pritožujejo nad prevezovanjem aretiranega, naj spomnim, da je edina žrtev policist, ki je umrl med opravljanjem svojega dela in ki so ga umorili ljudje, ki si v primeru krivde zaslužijo preostanek življenja prebiti v zaporu."

Želela kupiti kokain, ubila policista

Natale-Hjorth in Lee Elder sta v petek v rimski četrti Traverse želela kupiti kokain. Pristopila sta do nekega človeka, ki ju je napotil do preprodajalca, ta pa naj bi jima prodal neprava mamila. Mladeniča sta se nato vrnila do prvega človeka in mu ukradla nahrbtnik s telefonom in v zameno zahtevala sto evrov in gram kokaina. Okradeni je medtem obvestil policijo, zgodbo povzema New York Times.



Policista so pokopali v njegovi domači vasi blizu Neaplja. Foto: Reuters

Na dogovorjeni točki za predajo sta se nato z Američanoma srečala policista v civilni obleki. Eden izmed njiju je bil Mario Cercielle Rega, ki se je pravkar vrnil z medenih tednov. Med udeleženci je izbruhnil pretep. Elder naj bi nato izvlekel nož in večkrat zabodel policista, ki je zaradi poškodb umrl. Hjorth je udaril drugega častnika, navaja Guardian. Najstnika po poročanju BBC-ja čaka obtožba za umor in poskuse izsiljevanja.

Osumljenca so nato aretirali v hotelu s štirimi zvezdicami v četrti Prati, ko sta se pripravljala, da bi zapustila državo. Morilsko orožje in oblačila sta skrila za ploščo na stropu hotelske sobe, je v izjavi sporočila policija.

Kmalu po poroki je sledil pogreb

Policista so danes pokopali v njegovem domačem mestu Somma Vesuviana blizu Neaplja. Prijatelji in kolegi s policije so ga opisali kot priljubljenega človeka, ki je bil vzor sodelavcem in vedno pomagal ljudem – razdeljeval je tudi hrano brezdomcem na železniški postaji Termini. Pogrebne slovesnosti so bile v isti cerkvi, v kateri se je še pred kratkim poročil.