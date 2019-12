Aktivisti gibanja CasaPound redno prirejajo shode po državi. Foto: EPA

Zaradi širjenja sovražnega govora je Facebook septembra letos odstranil stran gibanja CasaPound na Facebooku in Instagramu, ki je prav tako v njegovi lasti. Polega tega je Facebook odstranil tudi stran neofašistične stranke Forza Nuova.

Facebook je takrat pojasnil, da na njihovih platformah ni mesta za posameznike in skupine, ki širijo sovraštvo in napadajo druge zaradi tega, kar so.

CasaPound se je pritožil na rimsko sodišče, ki je zdaj odločilo, da mora spletni velikan nemudoma znova aktivirati stran, ki je imela ob ukinitvi 240.000 sledilcev.

Hkrati mora Facebook odšteti 800 evrov za vsak dan, ko stran ni delovala, kar je skupno več kot 70.000 evrov, in dodatnih 15.000 evrov za sodne stroške.

Iz Facebooka so sporočili, da so seznanjeni z razsodbo in jo bodo skrbno preučili.

Po poročanju Guardiana je sodnik razsodil, da je CasaPound brez Facebooka izločen iz italijanskih političnih razprav oziroma je v njih zelo omejen.

Širjenje sovražnih sporočil

Manjši stranki CasaPound in Forza Nuova sta na zadnjih parlamentarnih volitvah prejeli po manj kot odstotek glasov. Po družbenih omrežjih pogosto širijo večinoma sovražna sporočila do tujcev.

Konec lanskega in na začetku letošnjega leta je CasaPound pripravil shoda v Trstu in Gorici.

Aktivisti CasaPounda in drugi skrajno desničarski politiki, med njimi pravnuk Mussolinija, so največje družbeno omrežje na svetu že aprila letos obtožili diskriminacije, potem ko jim je Facebook suspendiral račune.