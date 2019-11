Netanjahuja uradno obtožili korupcije

Pravno mu zaradi obtožnice ni treba odstopiti

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

70-letni Netanjahu, ki je premier 10 let, je že leta pod drobnogledom različnih preiskav. Foto: EPA

Izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so uradno obtožili korupcije. Očitajo mu sprejemanje podkupnin, poneverbe in zlorabo zaupanja, je sporočilo pravosodno ministrstvo. Netanjahu obtožbe zavrača in jih označuje kot politične.