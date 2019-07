Letošnje Parade ponosa se je v New Yorku udeležilo več kot 150.000 ljudi. Foto: Reuters

Podporniki pravic homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev so se odpravili na miroljubni shod po ulicah San Francisca, Chicaga in Seattla, s katerim se spominjajo dogodkov izpred 50 let.

Newyorška policija in tudi druge po ZDA so imele v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja posebne oddelke za javno moralo, ki so se ukvarjali s preganjanjem prostitucije in homoseksualcev, zaradi česar je policija izvedla racijo tudi v znamenitem gejevskem klubu Stonewall Inn v soseski Greenwich Village.

28. junija 1969 je prišlo v New Yorku najprej do fizičnega upiranja množičnim aretacijam in nasilja ter do velike ogorčene javne reakcije s protesti. Foto: Reuters

Začetek sodobnega gibanja

Že naslednje leto je bila prva Parada ponosa v New Yorku v spomin na aretacije v Stonewall Innu, ki poteka še danes in ki pomeni začetek sodobnega gibanja za pravice homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev.

Pravice istospolnih oseb so dosegle vrhunec pod predsednikom Barackom Obamo, ko so homoseksualci dobili pravico do poroke po celotnem ozemlju ZDA.

Obamov naslednik Donald Trump je transseksualnim osebam prepovedal služenje v oboroženih silah. Obama je leta 2016 Stonewall Inn razglasil za nacionalni spomenik.