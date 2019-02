Predsednik ZDA je evropske države pozval, naj dovolijo vrnitev njihovim državljanom, ki so se borili na strani IS-ja v Siriji in Iraku. Foto: EPA

Hoda Muthana je trenutno zaprta v taborišču za pripadnike IS-ja na severu Sirije, ki je pod nadzorom kurdskih borcev, kjer je okoli 1.500 žena oziroma vdov in otrok borcev te džihadistične skupine.

Rojena je bila leta 1994 v New Jerseyju, kasneje pa se je preselila v Alabamo na jug ZDA. V Sirijo je odšla po srednji šoli, ko je bila stara 19 let. Za zdaj ji očitajo, da je širila propagando IS-ja po spletu in da vzpodbujala k napadom na ZDA in Zahod. V Siriji je rodila sina, ki je zdaj star 18 mesecev.

Minister Pompeo je dejal, da ji ne bodo dovolili vrnitve v ZDA, češ da ni ameriška državljanka. Zunanje ministrstvo naj bi zavračanje državljanstva utemeljeval s tem, da je bila rojena tujemu diplomatu (jemenskemu) in da kot taka ni upravičena do državljanstva z rojstvom. A o tem mora odločiti sodišče, ne ministrstvo. Odvetnik, ki ga je najela njena družina, Hassan Shilby je sicer dejal, da njen oče v času njenega rojstva ni bil več diplomat.

V ZDA so doslej vrnili le šest nekdanjih pripadnikov IS-ja, Hoda Muthana pa bi bila prva, ki ji lahko očitajo poroko s teroristom. Odvetnik Shilby opozarja, da je imigracijska zakonodaja bolj zapletena, kot meni zunanji minister.

Odvetnik: Hoda Muthana je imela veljaven potni list

"Trumpova vlada nadaljuje s poskusi, da državljanom neupravičeno odvzame državljanstvo," je dejal odvetnik za ameriško televizijo ABC. "Hoda Muthana je imela veljaven ameriški potni list in je državljanka. Rojena je bila v Hackensacku v New Jerseyju oktobra 1994, mesece po tem, ko je njen oče prenehal biti diplomat," je pojasnil Shilby.

"Ne moremo kar preprosto odvzeti državljanstvo tistim, ki prekršijo zakon. Amerika ni takšna," je dejal odvetnik, ki trdi, da morajo Hodi Muthana dovoliti vrnitev, potem pa naj se sooči z ameriškim pravosodnim sistemom. Če je kriva, naj gre v zapor, meni odvetnik, v vsakem primeru pa naj bi si želela pomagati v propagandi proti IS-ju.

BBC poroča, da je Hoda Muthana po prihodu v Sirijo na Twitterju objavila fotografijo sebe in treh drugih žensk, kako zažigajo zahodne potne liste, vključno z ameriškim. V kasnejših objavah na družbenih omrežjih je pozivala borce, naj ubijajo Američane.

Pridružitev IS-ju naj bi globoko obžalovala

Po predaji kurdskim silam je dejala, da globoko obžaluje pridružitev IS-ju. Opravičila se je za objave na družbenih omrežjih, v katerih je promovirala skupino in njene cilje. V pismu odvetniku je razložila, da je šla v Sirijo kot mlada, naivna, jezna in arogantna, izkušnje pa naj bi jo spremenile in naj bi spoznala napako. Spremenili so jo leta vojne, prelivanja krvi, umiranje prijateljev in otrok ter materinstvo.

Trump je pred dnevi zagrozil Evropi, da bodo tuje borce IS-ja iz pridržanja v Siriji izpustili na prostost, če jih evropske države ne bodo vzele nazaj. Ameriško zunanje ministrstvo ocenjuje, da je vračanje teroristov v domače države najboljša rešitev, da se jim prepreči vrnitev na bojišča.

S podobnim primerom se soočajo tudi v Veliki Britaniji, kjer so se oblasti odločile odvzeti državljanstvo 19-letni Shamimi Begum, ki se po pridružitvi IS-ju s svojim novorojenim otrokom želi vrniti v Veliko Britanijo. V Sirijo je odšla s prijateljicama leta 2015, ko je bila stara le 15 let.