Trump je Morrisona na državniški večerji v Beli hiši gostil sredi septembra. Foto: Reuters

Morrisona je za pomoč pri preiskavi, katere cilj je diskreditacija Muellerjeve preiskave, Trump zaprosil v nedavnem telefonskem pogovoru, poročajo ameriški mediji. Novico je predstavnik avstralske vlade potrdil. Ob tem je poudaril, da "je bila Avstralija vedno pripravljena pomagati in sodelovati v prizadevanjih za osvetlitev zadev, glede katerih potekajo preiskave". "Premier je to pripravljenost znova potrdil tudi v pogovoru s predsednikom," je dodal.

Omejen dostop do prepisa pogovora

New York Times tudi poroča, da je Bela hiša omejila dostop do prepisa tega telefonskega pogovora, tako kot v primeru spornega julijskega telefonskega pogovora Trumpa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V tem pogovoru je Trump Zelenskega prosil za preiskavo sina njegovega potencialnega demokratskega tekmeca na predsedniških volitvah leta 2020 Josepha Bidna, Hunterja, kar je privedlo do začetka preiskave v okviru postopka odstavitve Trumpa v predstavniškem domu kongresa.

Washington Post je medtem poročal, da je imel ameriški pravosodni minister William Barr v tujini več srečanj s tujimi obveščevalci v prizadevanjih, da bi spodkopal ugotovitev ameriških obveščevalcev, da je Rusija z vmešavanjem v volitve leta 2016 pomagala Trumpu do zmage.

Ob avstralskem voditelju se je Barr srečal tudi z britanskimi obveščevalci, pretekli teden pa je bil v Italiji skupaj z zveznim tožilcem Johnom Durhamom, ki preiskuje, kako in zakaj se je začela preiskava Trumpove kampanje in ali so bila pri tem upoštevana vsa pravila. Tudi Rim sta zaprosila za pomoč pri preiskavi Muellerjeve preiskave, je poročal časnik.

Sojenje Trumpu v postpku poskusa njegove odstavitve bo potekalo v senatu. Foto: Reuters

Za preiskavo sta sicer pomembna tako Avstralija kot Velika Britanija, saj je FBI julija 2016 prvotno preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve uvedel po tem, ko je dobil namig avstralskega diplomata v Veliki Britaniji o srečanju ljudi, povezanih z ruskimi obveščevalci, s predstavniki Trumpove kampanje.

Zaslišali bodo Giuliaanija

Medtem so trije od šestih pristojnih odborov predstavniškega doma ameriškega kongresa v okviru preiskav pred postopkom odstavitve Trumpa izdali poziv na zaslišanje Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija, ki je javno priznal, da je kot predsednikov osebni odvetnik pritiskal na ukrajinsko vlado, da uvede preiskavo proti Hunterju Bidnu. Povedal je tudi, da ima dokaze o tem, da so bili vpleteni tudi drugi člani Trumpove vlade, med drugim državni sekretar Mike Pompeo, saj je Giuliani zatrdil, da je šel v Ukrajino z blagoslovom State Departmenta.

Demokrati zagotavljajo, da bodo vse preiskave pred impeachmentom končane do konca leta, nakar bodo v predstavniškem domu glasovali o točkah obtožnice in jih predvidoma potrdili. V senatu bo nato potekalo sojenje Trumpu, ki bo lahko imel svoje odvetnike, procesu pa bo predsedoval predsednik vrhovnega sodišča.

Trump vrača napad

Trump obtožbe intenzivno zavrača in preusmerja pozornost na Joeja Bidna in njegovega sina. Zahteva objavo imena žvižgača, ki je s prijavo sprožil škandal, in ljudi, ki so govorili z njim, za katere prav tako pravi, da so izdajalci. Omenja tudi državljansko vojno.