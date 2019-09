Bela hiša je močno omejila dostop do vsebine pogovorov predsednika Trumpa s tujimi voditelji. Foto: EPA

BBC navaja poročanje o uslužbencih, ki pravijo, da se z zapiski o pogovorih z voditelji, med njimi z ruskim predsednikom in savdskim prestolonaslednikom, ni ravnalo, kot je običajno. Zaposleni v Beli hiši naj bi močno omejili, kdo jih lahko vidi, da bi tako zaustavili curljanje podatkov o pogovorih v javnost.

Bela hiša, ki se še ni odzvala na zadnje poročanje, je sicer v petek potrdila, da so prepis julijskega pogovora med Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim o uvedbi preiskave v Ukrajini zoper Trumpovega demokratskega rivala Joeja Bidna in njegovega sina Hunterja shranili na ločenem računalniškem sistemu, namenjenem strogo zaupnim informacijam.

Demokrati so zaradi vsebine pogovora, v katerem Trump Zelenskega prosi za preiskavo, kar naj bi predstavljalo vmešavanje v ameriški volilni proces, sprožili postopke, ki bi lahko pripeljali do odstavitve predsednika oziroma impeachmenta.

Ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane uslužbence, poročajo, da je začela Bela hiša politiko omejevanja dostopa do prepisov nekaterih Trumpovih pogovorov s tujimi voditelji izvajati pred več kot letom dni.

S tem so želeli preprečiti nerodno curljanje vsebine pogovorov, kot je bil tisti z avstralskim premierjem Malcolmom Turnbullom leta 2017. Še ostrejši nadzor so uvedli po tem, ko so mediji poročali o Trumpovem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Trump demokrate označuje za "divjake" in jih obtožuje, da želijo uničiti ZDA. Foto: EPA

Tako so omejili, kdo je dobil kopijo zapiskov o klicu, ob tem pa naj bi zapise o določenih klicih shranjevali na ločenem sistemu za zaupne informacije, rezerviranem za vohunjenje na tujem in tajne operacije, namesto na običajnem sistemu, do katerega lahko dostopajo uslužbenci Sveta za državno varnost.

Ljudje, kot so pomočniki in drugi uslužbenci, ki običajo vidijo grobi prepis predsednikovih pogovorov, tako niso videli prepisa pogovora med Trumpom in bin Salmanom in drugimi člani savdske kraljeve družine.

Časnik New York Times poroča, da sta se Trump in bin Salman pogovarjala oktobra lani, po umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v savdskem konzulatu v Carigradu. Vir je za časnik sicer povedal, da ni dokazov o neprimernem obnašanju Trumpa.

Ni jasno, ali so podatki o tem klicu in vsaj še enem s Putinom shranjeni na ločenem sistemu.

Demokrati izkoristili klic z Zelenskim

Postopki, ki so jih sprožili demokrati v kongresu, se navezujejo na julijskim pogovor z Zelenskim. Žvižgač, ki naj bi bil uslužbenec Cie, je poslal pritožbo, v kateri Trumpu očita, da je zlorabil svoj položaj, da bi dosegel vmešavanje tuje države v ameriške volitve leta 2020.

Bela hiša je objavila prepis pogovora, ki kaže, da je Trump Zelenskega prosil za uslugo, in sicer da Ukrajina sproži preiskavo Bidna in njegovega sina Hunterja zaradi očitkov o korupciji, ki so se, kot poroča BBC, izkazali kot neutemeljeni. Trumpa se obtožuje, da je skušal ameriško vojaško pomoč Ukrajini uporabiti kot orodje za pritisk.

Trump Američanom: Borim se za vas

Trump medtem demokrate označuje za "divjake", ki ga "nadlegujejo", vse skupaj pa je zanj le lov na čarovnice. Za afero je tako dejal, da gre za "največjo prevaro v zgodovini ameriške politike".

Demokrate je obtožil, da želijo uničiti državo. "Hočejo vam vzeti orožje, hočejo vam vzeti zdravstvo, hočejo vam vzeti glasove, hočejo vam vzeti vašo svobodo, hočejo vam vzeti vaše sodnike. Hočejo vam vzeti vse," je dejal Trump in sebe predstavil kot tistega, ki se temu upira.

"Borimo se za to, da bi izsušili močvaro. In to je točno to, kar počnem. In lahko vidite, zakaj to počnem, ker gre za usodo naše države, kot še nikoli doslej," je dejal Trump. "Hočejo me ustaviti, ker se borim za vas. Tega pa ne bom nikoli dopustil," je še poudaril v izjavi, posneti pred Belo hišo.