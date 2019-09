Trump zatrjuje, da je nedolžen in na Twitterju piše, da gre za nov lov na čarovnice. Med drugim je objavil, da se je tudi podpredsednik ZDA Mike Pence "čudovito" pogovarjal z Ukrajinci. Foto: Reuters

Odbori za obveščevalne in mednarodne zadeve ter vladni nadzor so izdali pozive Pompeu, nekdanjemu ameriškemu odposlancu za Ukrajino Kurtu Volkerju, ki je v petek odstopil s položaja, veleposlaniku ZDA pri EU-ju Gordonu Sondlandu ter nekdanji ameriški veleposlanici v Ukrajini Marie Yovanovitch, ki jo je Trumpova administracija predčasno odpoklicala s položaja.

Vodje treh kongresnih odborov so po poročanju BBC-ja Pompeu ukazali, naj v roku tedna dni preda vso dokumentacijo, povezano z ravnanjem Trumpove vlade v odnosu do Ukrajine.

V petek je podporo preiskavam izrazilo tudi več kot 300 nekdanjih uradnikov na področju državne varnosti demokratskih in republikanskih vlad.

Temu uvodnemu valu pozivov bodo sledili tudi drugi, v preiskavi, ki se osredotoča na Trumpov pritisk na Ukrajino, naj uvede preiskavo proti sinu enega od demokratskih predsedniških kandidatov Josepha Bidna. Afera je izbruhnila, ko je žvižgač prijavil Trumpov telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Trump je z njim govoril 25. julija, dan po kongresnem zaslišanju Roberta Muellerja, ki je preiskoval domnevno rusko vpletanje v volitve 2016 v prid Trumpu.

Kongresniki želijo zaslišati tudi zunanjega ministra Mika Pompea. Foto: Reuters

Objavljeni prepis pogovora kaže, da je Trump po ponavljanju, kaj vse so ZDA storile za Ukrajino, prosil za preiskovalno uslugo in dodal, da bosta več povedala njegov odvetnik Rudy Giuliani in pravosodni minister ZDA William Barr.

Demokrati bodo želeli zaslišati vsaj Barra in morda tudi Giulianija. Giuliani, ki je v Ukrajini rovaril proti veleposlanici Yovanovitch, ker ni bila navdušena nad njegovimi pritiski za preiskavo Bidnovega sina zaradi domnevne korupcije, je že zagrozil zunanjemu ministrstvu, da ima dokaze, da je bil v Ukrajini uradno z njihovimi pooblastili.

Preiskave zadevajo Trumpov pritisk na Zelenskega z zadržanjem skoraj 400 milijonov dolarjev ameriške pomoči Ukrajini. Denar, ki ga je kongres odobril, je začasno nekam poniknil. Trumpova vlada se je na poizvedovanja tudi republikanskih senatorjev sklicevala na neke vrste tehnične težave. Mediji poročajo, da je pomoč zadržal Trump, ki jo je potem septembra le sprostil, ker je bil pritisk prevelik, kar naj bi bila zloraba oblasti.

Preiskave zadevajo vprašanje, zakaj so prepis telefonskega pogovora med Trumpom in Zelenskim posebej zaklenili, kar spada pod prikrivanje dokazov. Trump je dodal olja na ogenj z napadi na žvižgača in ljudi, ki so z njim govorili. Namigoval je, da gre za vohune, s katerimi bi bilo treba opraviti kot v starih časih, s čimer je namignil na usmrtitve, posnetek te izjave pa je prišel v javnost.

"Te Trumpove izjave o žvižgaču so groteskne in obscene ter pomenijo ustrahovanje prič," je dejal demokratski kongresnik iz Teksasa in eden od demokratskih kandidatov za predsednika Joaquín Castro.