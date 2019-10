Bernie Senders nagovarja podpornike na septembrskem shodu v kraju Hooksett. Foto: EPA

Sanders je v torek začutil bolečine v prsih, zaradi katerih so ga prepeljali v bolnišnico. "Zdravniki so ugotovili, da ima blokado v arteriji. Uspešno so mu vstavili dve žilni opornici," je povedal njegov svetovalec Jeff Weaver in dodal, da se senator počuti dobro, vendar bo naslednje dni počival in zato izpustil del predsedniške kampanje.

78-letnik je najstarejši izmed 19 predsedniških kandidatov. Poleg Josepha Bidna in Elizabeth Warren velja za enega favoritov med demokrati. Dan pred hospitalizacijo je Sanders sporočil, da je njegova kampanja v tretjem četrtletju zbrala 25,3 milijona dolarjev, kar je največ med vsemi kandidati v tem obdobju.

Senator iz Vermonta je neuspešno kandidiral za demokratsko nominacijo leta 2016, ki jo je osvojila Hillary Clinton in potem na volitvah izgubila proti Donaldu Trumpu. Kljub porazu je Sanders populariziral za mnoge Američane skrajno idejo vladnega financiranja zdravstvenih storitev, Medicare for All.

Zagovarja okolju prijazno politiko, brezplačno javno šolanje, prepoved nošenja orožja in reformo migracijske politike. Kljub običajnemu nasprotovanju Trumpovim idejam je po poročanju Business Insiderja podprl carine na izdelke iz Kitajske, Rusije, Južne Koreje in Vietnama, nasprotuje pa carinam na izdelke iz Kanade in Evropske unije.