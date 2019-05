Na protestih so se zbrali tako študenti kot profesorji. Foto: Reuters

Gre za prve množične proteste, odkar je skrajno desni Bolsonaro, ki ga številni označujejo za "brazilskega Trumpa", januarja nastopil svoj položaj.

K protestom je pozval brazilski študentski sindikat, potem ko je ministrstvo za izobraževanje sporočilo, da bo zaradi negotove finančne situacije vlade zamrznilo do 30 odstotkov sredstev za izobraževanje.

Protestniki so skandirali "izobrazba ni blago" in "ne bo rezov, boj bo" ter izpostavljali Bolsonarove povezave z oboroženimi milicami.

"Vlada dela kaos. Javne univerze delajo znanost," je pisalo na enem od transparentov, ki se je nanašal na nedavni intervju z ministrom za izobraževanje Abrahamom Weintraubom. Ta je v njem dejal: "Univerzam, ki – namesto da skušajo doseči najboljšo akademsko raven – delajo samo kaos, bomo skrčili proračun."

V Riu de Janeiru so se protesti sprevrgli v nasilne. Foto: Reuters

Bolsonaro je v Teksasu, kamor je odpotoval na neko gala večerjo, zanikal, da je njegova vlada skrčila proračun za izobraževanje, proteste pa označil za politično pristranski cirkus, navaja Guardian.

"Oni so uporabni idioti, slaboumneži, ki jih bistra, majhna manjšina, ki sestavlja jedro številnih brazilskih univerz, izkorišča kot množico za manevriranje," je dejal.

Minister brani reze

Rezi v brazilski izobraževalni sistem so močno razburkali zvezno financirane univerze, ki običajno veljajo za najprestižnejše in najbolj konkurenčne šole v državi. Krčenje sredstev je prizadelo tudi univerzitetne bolnišnice, raziskovalne štipendije in zvezno financirane gimnazij.

Minister za izobraževanje se na vse to le brani, da mora doseči omejitev porabe, ki jo je ukazal Bolsonaro.

Weintraub še trdi, da so za stanje v blagajni krive prejšnje vlade, ob tem pa je v kongresu branil selitev finančnih sredstev z univerz na osnovne šole.

"Prioriteta so vrtci, osnovne šole in poklicne šole," je dejal. "Znanstven, tehnični, učinkovit in menedžerski pristop je ključen za rešitev te države pred gospodarsko stagnacijo, ki smo ji priča zadnjih 20 let."