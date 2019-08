Brazilski predsednik Bolsonaro (v sredini) je Francijo obtožil kolonializma. Foto: Reuters

Vlada v Brasilii ni podala razlogov za zavrnitev ponujene pomoči. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je Francijo, ki je gostila zadnje srečanje skupine najbogatejših držav, obtožil, da Brazilijo obravnava kot kolonijo.

Vodja kabineta predsednika Onyx Lorenzoni je glede pomoči po poročanju BBC-ja dejal: "Hvala, a morda so ta sredstva pomembnejša za pogozdovanje Evrope."

Francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je požare v Amazoniji označil za "mednarodno krizo", je očital, da ni preprečil "predvidljivega požara" v katedrali Notre-Dame, ki se je zgodil sredi aprila. "Macron se ne more izogniti niti predvidljivemu požaru v cerkvi, ki je del svetovne dediščine, in hoče nam pametovati glede naše države?"

Lorenzoni je še dejal, da bi lahko Brazilija "katero koli državo" naučila, kako varovati pragozdove.

Okoljevarstvena nevladna organizacija Greenpeace Francija je odziv G7 na krizo v Braziliji označila za "nezadostno glede na nujnost in obseg te okoljske katastrofe".

Macron je dejal, da bi bila obljubljena sredstva na voljo takoj, predvsem za plačilo dodatnih letal za gašenje, in da bo Francija ponudila pomoč svoje vojske. Bolsonaro pa je Macrona obtožil, da izvaja "nerazumne in neupravičene napade na amazonsko območje" in da "svoje namene skriva za idejo 'zavezništva' držav G7".

Medtem pa je brazilski okoljski minister Ricardo Salles v nasprotju s predsednikom dejal, da so ponujena sredstva dobrodošla.

Bolsonaro sprejel Netanjahujevo ponudbo

Medtem ko je Bolsonaro zavrnil pomoč članic G7, pa je sprejel ponujeno pomoč Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je namreč pohvalil Bolsonarova prizadevanja pri gašenju požarov in Braziliji ponudil, da Izrael pošlje pomoč v obliki materialov za gašenje.

Brazilski minister za obrambo je ob tem poudaril, da požari v Amazoniji niso ušli nadzoru.

Bolsonaro, ki je sprva dejal, da vlada nima sredstev za boj proti rekordnemu številu požarov v Amazoniji, je vojski naročil, naj pomaga pri gašenju. Napotenih naj bi bilo okoli 44.000 vojakov.

Kritiki Bolsonara obtožujejo, da je s svojo protiokoljsko retoriko spodbudil krčenje gozdov v Amazoniji.