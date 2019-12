"Naša demokracija je na kocki, predsednik nam ni pustil druge izbire, kot da ukrepamo," je dejala Pelosijeva v 10-minutnem nagovoru Američanom. Foto: Reuters

"Dejstva so neizpodbitna. Predsednik je zlorabil svoja pooblastila za osebno politično korist na račun naše nacionalne varnosti, ko je zadržal vojaško pomoč ter srečanje v Beli hiši v zameno za napoved preiskave političnega tekmeca," je po poročanju BBC-ja sporočila Pelosijeva.

Predsednike pristojnih odborov v predstavniškem domu je pozvala, naj sestavijo točke obtožnice za impeachment Trumpa.

Demokrati v predstavniškem domu kongresa trdijo, da je Trump sprostitev več sto milijonov dolarjev vredne vojaške pomoči Ukrajini pogojeval z začetkom preiskave proti Joesephu Bidnu in njegovemu sinu Hunterju Bidnu, kar naj bi razkril njegov telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Hunter Biden je leta 2014, ko je bil njegov oče podpredsednik ZDA, dobil izredno dobro plačano službo v ukrajinskem energetskem podjetju Burisma, ki je osumljeno več koruptivnih nepravilnosti.

Trump: "Hitro sprožite ustavno obtožbo"

Trump vztraja, da ustavna obtožba ni upravičena, saj ni storil ničesar narobe. Foto: Reuters

Predsednik Donald Trump se je odzval, da se je demokratom zmešalo in jih pozval, naj pohitijo, če ga nameravajo odstaviti. "Če boste sprožili ustavno obtožbo, jo sprožite zdaj, hitro. Želim si poštenega sojenja v senatu. Imeli bomo Schiffa, Bidnove, Pelosijevo in druge priče ter bomo prvič doslej razkrili, kako skorumpiran je naš sistem," je tvitnil Trump.

V drugem tvitu je izrazil prepričanje, da bodo republikanci zmagali. "Dobra stvar je, da republikanci niso bili nikoli bolj enotni. Zmagali bomo," je zapisal in dodal, da so "skrajni, levi demokrati pravkar napovedali, da bodo sprožili impeachment zaradi ničesar".

Ustavni pravniki: ustavna obtožba je upravičena

Ustavni pravniki, z izjemo enega, so v sredo na zaslišanju v pravosodnem odboru pojasnili, da če postopka ustavne obtožbe ne uvedejo proti Trumpu, potem lahko to možnost črtajo iz ustave, ker so predsednikova dejanja šolski primer tega, zakaj so ustanovitelji ZDA to sploh dali v ustavo; da zavarujejo republiko pred samovoljno izvršne oblasti.

Demokrati si želijo glasovanje o ustavni obtožbi Trumpa v predstavniškem domu izpeljati še pred koncem tega leta. Pričakovati je, da bo ustavna obtožba izglasovana, saj imajo v predstavniškem domu večino demokrati.

Postopek v senatu, v katerem imajo večino republikanci, bi se lahko začel že januarja prihodnje leto. Ne glede na dokaze ali morebitno krivdo trenutno ne gre pričakovati, da bodo republikanci odstavili predsednika iz svojih vrst.