Pred sodiščem so se zbrali protestniki in opozarjali na spolne zlorabe. Foto: Reuters

Argentinski duhovnik Horacio Corbacho je bil obsojen na 45 let, italijanski duhovnik Nicola Corradi pa na 42 let zapora. Sodišče ju je obsodilo za zlorabe okoli 20 otrok na Inštitutu Provolo za gluhe in gluhoneme otroke med letoma 2004 in 2016. Žrtve so bile stare med štiri in 17 let.

Primer Corbacha in Corrada ni edini, ki se nanaša na to šolo za gluhe in gluhoneme otroke. Že lani so v povezavi s Provolom po hitrem postopku na deset let zapora obsodili 50-letnega nekdanjega ministranta Jorgeja Bordona, ki je sam priznal zlorabo petih otrok. V prihodnosti se bosta začeli še dve sojenji, na katerih bo na zatožni klopi skupaj 14 obtožencev.

Sodišče v Mendozi je ob izreku sodbe obrazložilo, da so upoštevali oteževalne okoliščine, to je, da so bili duhovniki odgovorni za blaginjo otrok, pa tudi to, da so bile žrtve mladoletniki, ki so v ustanovi tudi živeli. Sodišče je v ponedeljek zaradi spolnih zlorab obsodilo tudi vrtnarja ustanove Armanda Gomeza, in sicer na 18 let zapora. 59-letni Corbacho in 83-letni Corradi, ki so ga v ponedeljek na sodišče pripeljali na invalidskem vozičku, sta bila zaradi zlorab v ustanovi v Provolu aretirana pred tremi leti. Od tedaj sta bila v priporu.

Obsojena med izrekom sodbe nista pokazala nobenega odziva. Foto: Reuters

Navedbe o zlorabah v ustanovi, ki leži okoli 1.000 kilometrov zahodno od Buenos Airesa, so se v javnosti prvič pojavile leta 2016. Potem so inštitut zaprli, poleg trojice pa aretirali še več zaposlenih. Pozneje se je oblastem sama predala tudi 42-letna japonska redovnica Kosaka Kumiko, ki so jo obtožili zarote z duhovnikoma.

Ničesar jih niso naučili

Sojenje duhovnikoma in vrtnarju se je začelo 5. avgusta, na sodišču pa so prisluhnili 13 žrtvam. Eden izmed njih, 18-letni Ezequiel Villalonga, je povedal, da je bilo življenje v inštitutu zelo slabo, da se niso ničesar naučili, niti znakovnega jezika, in da niso mogli z nikomer komunicirati.

Trojica obsojenih med izrekom sodbe v ponedeljek ni kazala nobenega odziva. Pred sodiščem pa je na sodbo nestrpno čakala skupina mladih s transparenti, s katerimi so izražali podporo "preživelim iz Provola". Sodbo so pozdravili z vzkliki, pa tudi solzami.

Corradi je v Argentino pripotoval leta 1970 z Inštituta Provolo v Veroni in tedaj prevzel vodenje tovrstnih ustanov, namenjenih otrokom s težavami s sluhom. Najprej je vodil ustanovo v La Plati blizu Buenos Airesa, nato pa od leta 1998 ustanovo v Mendozi. Tožilci preiskujejo tudi navedbe o zlorabah v ustanovi v La Plati in tudi v teh primerih je načrtovano sojenje.

Dogajanje v Provolu je pretreslo Katoliško cerkev v domovini papeža Frančiška.