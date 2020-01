Juan Guaidó je pozival tudi k vojaškemu napadu ZDA na svojo državo. Foto: Reuters

Večino v nacionalni skupščini ima opozicija.

Približno pol ure pred začetkom seje več deset vojakov Guaidóju in poslancem opozicije ter nekaterim novinarjem ni dovolilo vstopa v poslopje, medtem ko je na njegovem sedežu sedel Luís Parra, ki se je v nedeljo razglasil za predsednika parlamenta. Ko je v dvorano prišel Guaido, jo je že zapustil.

Opozicija je na Twitterju sporočila, da so bili ranjeni štirje poslanci.

Potem ko so poslanci zapeli himno, je bila prekinjena dobava elektrike, tako da so si svetili s prenosnimi telefoni. Guaidó je nato dvignil desno roko in prisegel.

Parra, opozicijski poslanec, ki so ga prejšnji mesec zaradi korupcije izključili iz njegove opozicijske stranke, je v nedeljo povzročil kaos s trditvijo, da so ga izvolili na zakonodajnem zasedanju za predsednika parlamenta, medtem ko vojska Guaidóju ni dovolila vstopa v parlament. Takrat je ob podpori svojih podpornikov tudi prisegel.

Parro podpirajo predvsem poslanci, zvesti predsedniku Nicolásu Maduru, medtem ko ima opozicija 112 od skupno 167 sedežev. Guaidó je dejal, da ga je podprlo 100 poslancev, Parra pa, da ga je podprlo 81.

V Venezueli, ki je že leta v globoki gospodarski krizi, se je politična kriza zaostrila januarja lani, ko se je Guaidó razglasil za začasnega predsednika države. Pozival je k odstavitvi predsednika Madura in celo k vojaškemu posredovanju ZDA, a mu spremembe režima ni uspelo doseči.

ZDA, ki so prve priznale Guaidója kot začasnega predsednika, so že opozorile, da bodo Venezuelo dodatno kaznovale, če bodo oblasti Guaidója, ki je pozival tudi k nasilni spremembi oblasti, aretirale.