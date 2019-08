V Hormuški ožini je v zadnjem času zelo napeto. Foto: AP

Po mnenju šefa Pentagona bi morala vsaka država, ki se zavzema za svobodno plovbo in svobodno trgovino, razmisliti o sodelovanju v takšnem načinu nadzorovanja ožine. Njegov japonski kolega Takeši Ivaja je po srečanju dejal le, da bo Japonska premislila o svoji vlogi v Hormuški ožini.

ZDA so julija po iranskem zasegu prvega tankerja pozvale k vzpostavitvi mednarodne koalicije držav, ki bi z vojaškimi ladjami zagotavljala svobodno plovbo v Perzijskem zalivu. A nekatere države, med njimi predvsem evropske, so zadržane do ameriškega predloga, saj jih skrbi morebitni konflikt z Iranom. Za zdaj je sodelovanje potrdila le Velika Britanija.

Tudi japonski premier Šinzo Abe je pojasnil, da mora pred odločitvijo upoštevati tako odnose z zavezniškimi ZDA kot tudi z Iranom, ki da so tradicionalno dobri.

Peking vodi "roparsko politiko"

Esper je obisk Japonske izkoristil tudi za dodaten napad na Kitajsko, ki ji je očital "roparsko" gospodarsko politiko. Kitajska s tem krši mednarodno ureditev sveta, ki jo skušajo ZDA ohraniti, je dodal Esper. Ameriški minister je Kitajski očital še vojaško agresijo, češ da še naprej destabilizira območje.

V odzivu na torkove raketne preizkuse Severne Koreje pa je Esper zagotovil, da so ZDA še vedno zavezane jedrski razorožitvi Korejskega polotoka.

Esper je v okviru svoje turneje v preteklih dneh že obiskal Avstralijo, po Japonski pa bo odpotoval še v Mongolijo in Južno Korejo. Na podobni poti v regiji je tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo.