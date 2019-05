V centru v Homesteadu na Floridi je trenutno okoli 2.500 otrok. Foto: AP

Obravnava migrantskih otrok je zaradi sporne politike ločevanja sprožila ogorčenje in obsojanje v domovini in na tujem. Prav Kelly je še kot minister za domovinsko varnost predlagal politiko ločevanja otrok priseljencev od njihovih staršev, da bi s tem morebitne migrante odvrnili od prihoda v ZDA.

Podjetje Caliburn International, v katerega je zdaj iz Bele hiše presedlal Kelly, upravlja center za migrantske otroke v Homesteadu na Floridi. V omenjenem centru so lani zaprli 140 otrok, ki so jih na meji prisilno ločili od staršev. Zvezna sodišča so nato Trumpa prisilila, da je odstopil od politike ločevanja.

John Kelly je bil vodja Trumpovega kabineta v Beli hiši. Foto: Reuters

Demokrati so zaposlitev Kellyja obsodili zaradi okoriščanja s politikami, ki jih je nadziral kot član Trumpove administracije. Senatorka Elizabeth Warren je dejala, da gre za korupcijo najslabše vrste, saj zdaj bogato služi v odboru podjetja, ki ustvarja dobičke iz njegovih krutih načrtov.

Demokrati obsojajo "ostudno" zaposlitev

Senator Corey Booker, ki je tako kot Warrenova napovedal, da se bo potegoval za demokratsko predsedniško nominacijo, je zaposlitev Kellyja označil za ostudno. Demokratska kongresnica Debbie Mucarsel-Powell je ocenila, da gre za potrditev že znanega o predsedniku Trumpu, da se obkroža z ljudmi, ki so se pripravljeni okoriščati z okrutnim zapiranjem migrantskih otrok.

V centru vse več otrok

Kljub koncu ločevanja otrok od staršev na meji število otrok v centru na Floridi narašča. V zadnjih tednih so kapacitetam dodali več sto novih postelj. Trenutno je v centru zaprtih 2.500 otrok, starih od 13 do 17 let, ki so prišli v ZDA brez spremstva odraslih. Številni kritiki opozarjajo, da travmatizirane otroke, ki so pobegnili pred nasiljem in revščino v domovini, predolgo zadržujejo v centru – v katerem razmere demokrati primerjajo z zaporom – preden jih izpustijo k nadomestnim družinam, ki nato skrbijo zanje.