Argentinska vlada je po poročanju BBC-ja zapisala, da je bilo "sprejetje izrednih ukrepov nujno za normalno delovanje gospodarstva, za ohranitev gospodarske aktivnosti in zaposlenosti in za zaščito potrošnikov". Argentinska centralna banka sporoča, da bodo posamezniki potrebovali dovoljenje za nakup več kot 10.000 ameriških dolarjev mesečno. Ukrepi bodo veljali do konca leta.

Fabian Penella je izgubil službo javnega uslužbenca. Na fotografiji skupaj z ženo v začasnem stanovanju v Buenos Airesu med pogovorom z novinarjem Reutersa. Foto: Reuters

Peso po porazu Macrija padel rekordno nizko

Centralna banka je pojasnila, da so ukrepi namenjeni "stabilizaciji" domače valute pesa, ki je prejšnji mesec padel rekordno nizko, potem ko je gospodarstvu naklonjeni predsednik Argentine Mauricio Macri na preliminarnih voltvah doživel poraz, kar pomeni, da bo zelo verjetno izgubil tudi na predsedniških volitvah konec oktobra.

Protesti proti reformam predsednika Mauricia Macrija. Argentina je v zadnjih desetletjih konstantno v krizi. Foto: Reuters

Macriju države ni uspelo izvleči iz krize

Macri je bil leta 2015 izvoljen z obljubo, da bo spodbudil argentinsko gospodarstvo z liberalnimi reformami, a država je še vedno v globoki recesiji. Inflacija je z 22 odstotki v prvem polletju ena najvišjih na svetu. Gospodarstvo Argentine se je v prvem četrtletju skrčilo za 5,8 odstotka, trije milijoni Argentincev pa so se v zadnjih letih znašli v revščini. Država je prejšnji teden sporočila, da bo pri Mednarodnem denarnem skladu skušala doseči odlog plačila dolgov, tako da bi se lažje spopadla s krizo.