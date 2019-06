Vseh 47 milijonov ljudi v obeh državah ima ponovno električno energijo, so v nedeljo zvečer po lokalnem času sporočili iz največjih argentinskih dobaviteljev energije Edesur in Edenor ter urugvajskega dobavitelja UTE. Vzrok za električni mrk, ki je trajal kar 15 ur, še ni znan.

Svetloba ob svečah v eni od trgovin v Buenos Airesu. Foto: Reuters

"Večja okvara v prenosnem omrežju je povzročila, da sta Argentina in Urugvaj ostali brez elektrike. Kaj takšnega se v zgodovini države še ni zgodilo," je po poročanju BBC-ja dejala Alejandra Martinez, uradna govorka podjetja Edesur.

Minister Lopetegui: Ne izključujemo nobene možnosti

Argentinski mediji poročajo, da je mrk povezan z okvaro pri prenosu električne energije iz hidroelektrarne Yacycreta. Argentinski minister za energijo Gustavo Lopetegui je pojasnil, da je električni sistem v državi zelo robusten, a da natančnega vzroka za izpad še ne poznajo. "Ne izključujemo nobene možnosti, a menimo, da ni šlo za kibernetski napad," je Lopetegui sporočil novinarjem.

Do električnega mrka je prišlo v nedeljo zjutraj po lokalnem času. Ljudje z vseh koncev države so na družabnih omrežjih objavljali fotografije mest in krajev v temi. "Vse se je ustavilo. Dvigala, vodne pumpe, bili smo zbegani," je za BBC dejal Juan Borges iz Buenos Airesa. Električni mrk je prizadel tudi dele Brazilije, Paragvaja in Čila.