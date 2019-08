Peso vse bolj izgublja vrednost. Foto: Reuters

Nekdanji vodja kabineta nekdanje predsednice Cristine Kirchner, Alberto Fernandez, je močno premagal Macrija – prvi je prejel 48 odstotkov glasov, drugi pa 32. Primarne volitve so bile pomemben preizkus pred oktobrskimi predsedniškimi volitvami.

"Tistim, ki niso glasovali zame, obljubljam, da bom trdo delal za to, da me bodo razumeli," je množici podpornikov v Buenos Airesu dejal Fernandez. "Začeli bomo novo obdobje. Vedno popravimo težave, ki so jih povzročili drugi," je dodal levosredinski peronist. Njegova podpredsedniška kandidatka je sicer Kirchnerjeva, ki se spopada s številnimi obtožbami korupcije.

Sedanji liberalni predsednik pa je medtem napovedal, da jih slab volilni izid sili v to, da bodo podvojili prizadevanja. "Boli, da nismo dobili takšne podpore, kot smo jo pričakovali," je poudaril ob tem. Podpredsedniški kandidat Macrija, ki je na čelu Argentine od leta 2015, je peronist Miguel Angel Pichetto.

Volitve bodo 27. oktobra

Ker so politične stranke primarne volitve pripravile sočasno in ker so vse glavne stranke že izbrale svoje predsedniške kandidate, so bile nedeljske volitve ključen preizkus pred predsedniškimi, ki bodo 27. oktobra. Udeležba je bila visoka, saj se je primarnih volitev udeležilo 75 odstotkov od 34 milijonov volilnih upravičencev.

Če bo Fernandez oktobra osvojil takšno podporo, bo slavil že v prvem krogu, saj za zmago potrebuje 45 odstotkov glasov. Drugemu krogu se lahko izogne tudi, če bo osvojil 40 odstotkov glasov, pri čemer mora zmagati z desetimi odstotnimi točkami razlike. Izidi predsedniških volitev so sicer že od leta 2009 podobni tistim na primarnih volitvah.

Macriju se na oktobrskih volitvah napoveduje poraz. Foto: Reuters

Gospodarske težave

Izidi primarnih volitev so v ponedeljek močno pretresli argentinski finančni trg. Osrednji indeks na borzi v Buenos Airesu je bil popoldne 34 odstotkov pod izhodiščno ravnijo. Že takoj po začetku trgovanja je hudo izgubo utrpela tudi argentinska valuta peso. Njen tečaj je glede na dolar upadel za 14 odstotkov, tako da je bilo treba za ameriškega zelenca odšteti 53 pesov.

Tečaj pesa še kar vztraja na tej ravni, čeprav je Macri že pred odprtjem finančnega trga sklical sestanek z guvernerjem argentinske centralne banke Guidom Sandlerisom. Osrednja argentinska denarna ustanova je v želji, da bi preprečila obsežen padec, s pesi kupila 50 milijonov dolarjev, a tudi to ni zaleglo. Samo lani je peso izgubil polovico svoje vrednosti.

Pred Argentino so težki časi. Njeno gospodarstvo je šibko in je v recesiji. Država je prvo letošnje polletje sklenila z 22-odstotno inflacijo, kar predstavlja eno najvišjih rasti cen življenjskih potrebščin na svetu. Z revščino se spopada kar 32 odstotkov prebivalcev.

Macri je sicer ob podpori Mednarodnega denarnega sklada sprožil nepriljubljene varčevalne ukrepe, s katerimi si je med državljani nakopal veliko nasprotnikov, saj se je njihova kupna močno poslabšala.