Policija opozarja, da sta najstnika nevarna in nepredvidljiva. Foto: AP

Mlada osumljenca naj bi se skrivala v skrajno divjem predelu okoli odročnega mesteca Gillam, ki šteje 1.300 prebivalcev. Fanta naj bi v Manitobo skozi prerije pribežala z ukradenim džipom RAV-4, iz mesta in vanj pa vodi samo ena cesta.

Policija je na območju Gillama namesto ubežnikov našla zgolj severnega medveda, ki zdaj še dodatno otežuje iskalno akcijo. Foto: RCMP

A potem ko je policija nedaleč od mesta našla zgolj ostanke zažganega džipa, so sklenili, da sta fanta iz Gillama zbežala peš, saj na območju ni bilo prijavljenih nobenih kraj vozil.

"Nazadnje so ju videli na območju Gillama, zato ju zdaj iščemo tam," so v petek sporočili iz kanadske kraljeve konjeniške policije (RCMP). To je ogromno, 2.000 kvadratnih kilometrov prostrano območje močvirij in gosto poraslih, skoraj neprehodnih gozdov.

Poletja so v tem delu kratka, v tem času pa je v zraku polno mušic, komarjev in drugih žuželk, za nameček pa še črnih medvedov, severnih medvedov in volkov. "Če gazita po divjini, si ne bi mogla izbrati slabšega časa," je za Canadian Press povedal namestnik župana Gillama John McDonald.

Časovnica dogodkov - 12. julij: McLeod in Schmegelsky zapustita domači kraj in se napotita iskat delo na Yukonu.

- 14. (?) julij: Fanta prispeta v Whitehorse (Yukon), a ga kmalu zapustita.

- 15. julij: Južno od Liard Hot Springsa (Britanska Kolumbija) najdejo trupli Lucasa Fowlerja in Chynne Deese. Osumljenca sta McLeod in Schmegelsky.

- 19. julij: Blizu Dease Laka (Britanska Kolumbija) najdejo zažgan poltovornjak, ki sta ga vozila fanta, v njem pa truplo starejšega moškega.

- 23. julij: V provinci Saskatchewan opazijo džip z osumljencema.

- 23. julij: Blizu mesta Gillam (Manitoba) najdejo zažgan džip. Policija meni, da sta fanta zbežala peš.

Območje je tako zahtevno, da imata težave tudi policija in vojska. Tako so v soboto, ko so prečesavali divjino, namesto ubežnikov naleteli zgolj na severnega medveda, tako da se zdaj bojijo, da bi jih žival napadla, poroča AAP.

Našli še tretje truplo

Kanadska najstnika sta osumljena, da sta pred dvema tednoma na zahodu Kanade ubila 23-letnega avstralskega turista Lucasa Fowlerja, ki je potoval po narodnih parkih Skalnega gorovja s svojim ameriškim dekletom, 24-letno botaničarko Chynno Deese.

Štiri dni pozneje in 470 kilometrov proč je policija v zgorelem poltovornjaku, ki sta ga vozila pogrešana najstnika, našla še tretje truplo, 64-letnega univerzitetnega profesorja botanike Leonarda Dycka, ki naj bi bil prva žrtev najstnikov.

Vse od 15. julija, ko so našli ustreljeni trupli Fowlerja in Deesove je kanadska policija na lovu za ubežnikoma. Kanadska vlada, ki si obupano želi ujeti fanta, je konjeniški policiji takoj odobrila vojaško okrepitev.

24-letna Američanka Chynna Deese in 23-letni Avstralec Lucas Fowler sta se zaljubila leta 2017 na Hrvaškem. Foto: Reuters

Možje so šli tudi v Gillamu od vrat do vrat, zasliševali domačine in preiskovali njihove domove ter zapuščena poslopja v upanju, da bi našli ubežnika. Med drugim so preiskali tudi zapuščeno hidroelektrarno s 600 sobami. A brez sreče.

Po več dnevih brezplodnega iskanja je policija v petek priznala, da "preiskujejo možnost", da sta najstnika morda zbežala iz Gillama s pomočjo tretje osebe, ki ni vedela, kdo sta. Ena od teorij je tudi, da sta se zamaskirala.

Težavna mladost

McLeod in Schmegelsky sta sicer sošolca in dolgoletna prijatelja iz Port Albernija, revnega, s kriminalom prežetega mesteca na Vancouver Islandu. Kot je razkril Globe and Mail, sta fanta tudi povezana s spletno kockarsko skupnostjo, ki uporablja nacistične in komunistične simbole.

Trupli para so našli sredi meseca v jarku ob njunem pokvarjenem kombiju ob cesti na severu Britanske Kolumbije. Foto: Reuters

Schmegelsky je tudi zbiral nacistične predmete in gojil skrajno desne nazore. Fant naj bi bil izjemno težaven, zato njegov oče Alan Schmegelsky meni, da se sin ne bo nikdar predal, ampak se boji, da bo ubit v zadnjem obračunu s policijo.

Kot mnogi, ki prihajajo iz Port Albernija, sta se tudi McLeod in Schmegelsky odločila, da z nekaj prihranki kraj zapustita in tako sta se 12. julija odpeljala na sever, iskat službo v provinco Yukon.

Dva dni kasneje je Schmegelsky poklical babico, da sta prišla v Whitehorse, a da bosta šla naprej. Zakaj sta se odločila, da s severa ponovno kreneta na jug, ni znano.

Isti dan sta, kot kaže, na severu Britanske Kolumbije naletela na Fowlerja in Deesovo. Paru se je njun stari kombi pokvaril sredi odročnega odseka Aljaške avtoceste, ki vodi do Prince Ruperta, zato sta obtičala na poti. Njuni prerešetani trupli so našli v jarku ob kombiju.

Schmegelsky in McLeod prihajata iz revnega, s kriminalom prežetega mesteca na Vancouver Islandu. Foto: Reuters

Fowler in Deesova sta se spoznala leta 2017 na Hrvaškem, dve leti kasneje pa se je njuna romanca sprevrgla v "najhujšo možno ljubezensko zgodbo", kot je medijem dejal Fowlerjev oče.

Avtocesta solza

Gre za najbolj razsežno in najdaljšo iskalno akcijo v moderni zgodovini Kanade, primer pa buri domišljijo večjega dela angleško govorečega sveta.

Ob tem ni zanemarljivo, da sta tako osumljenca kot njune žrtve vsi belopolti.

Kot izpostavlja Guardian, kanadska policija nikdar ni sprožila niti približno tako obsežne akcije po umorih ali izginotjih na desetine kanadskih staroselskih žensk in deklet vzdolž zloglasne "Avtoceste solza" v Britanski Kolumbiji (več v našem jutrišnjem prispevku), ob kateri sta bila umorjena tudi Fowler in Deesova.