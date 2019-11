Pripadniki mehiške nacionalne garde ob enem od napadenih vozil mormonov. Foto: Reuters

Osumljenca so ujeli v športnem terenskem vozilu, kjer sta bila poleg več kosov strelnega orožja tudi dva zvezana talca.

Krvavi zločin je sicer pogost pojav v Mehiki, kjer se mamilarske tolpe spopadajo za nadzor nad dobičkonosno prodajo prepovedanih mamil v ZDA.

Ponedeljkov zločin bolj kot podobni odmeva, ker so bili pobiti ženske in otroci, ob tem pa še državljani ZDA. Policija sumi, da je mamilarska tolpa zamenjala konvoj športnih terenskih vozil z ženskami in otroki za konvoj konkurenčne tolpe.

Sorodniki žrtev ob enem od njihovih vozil. Foto: Reuters

Vendar pa bi lahko "napaka" postala jasna v trenutku, ko so ženske izstopile iz avtomobilov z dvignjenimi rokami ter se identificirale. Člani družine, ki je opozarjala na nasilje kartelov, so po poročanju BBC-ja dejali, da so v preteklosti prejemali grožnje s smrtjo.

Pokol je preživelo osem otrok, ki so se poskrili v grmovju. 13-letni Devin Langford, katerega mati je bila v napadu ubita, izgubil pa je tudi dva brata, je s šestimi brati in sestrami pobegnil. Skril jih je v grmovje, nato pa je šest ur hodil 23 kilometrov do doma iskat pomoč.

Ko se ni vrnil, je peterico preostalih otrok v grmovju zapustila devetletna McKenzie, ki je iskala pomoč ter po temi sama hodila pet ur. Pozneje so jo našli reševalci.

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi odmevnosti zločina Mehiki ponudil pomoč pri vodenju vojne proti mamilom, kar je mehiški predsednik Andrés Manuel López Obrador vljudno zavrnil. Dejal je, da je najslabša izbira prav vojna, ki so jo v preteklosti že razglasili in ni delovalo.

Proizvodnja in trgovina z mamili sicer prinašata milijarde dolarjev dobička s prodajo na trgu ZDA.