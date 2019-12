Pogled na obalo Napali na otoku Kauai. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Med sedmimi ljudmi na krovu helikopterja sta bila tudi dva otroka, poroča BBC.

Helikopter je strmoglavil na goratem in težko dostopnem delu havajskega otoka Kauai, iskanje žrtev pa so morali zaradi megle prekiniti in se bo nadaljevalo danes.

Iskanje sedme žrtve se bo nadaljevalo danes. Foto: AP

Vzrok za nesrečo ni zaenkrat znan, prav tako niso razkrili identitete žrtev, kot navaja obalna straža, pa je bila verjetno usodna nenadna sprememba vremenskih razmer z nalivom in močnim vetrom.

Eden najlepših otokov

Lastniki, agencija Safari Helicopters, so prijavili izginotje helikopterja, potem ko tega v četrtek ob dogovorjeni uri ni bilo s krožnega poleta nad obalo Napali, ki velja za eno najlepših, a tudi težko dostopnih.

Tovrstne turistične prelete nad Kauaijem izvaja več turističnih agencij.

Ta severni havajski otok slovi po dih jemajoči naravi in obali, v 80 odstotkih je neposeljen, večji del otoka pa je zaščiten kot zvezni park.

Aprila je turistični helikopter strmoglavil na stanovanjsko sosesko v Kailui, 19 kilometrov od Honoluluja, pri tem pa so bili ubiti vsi trije na krovu.