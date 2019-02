Po napetostih na meji z Brazilijo je danes vroče na kolumbijski meji. Foto: Reuters

Opozicijski voditelj Juan Guaido je sicer po Twitterju sporočil, da je prva pošiljka pomoči v Venezuelo že na poti. Kolumbijski predsednik Ivan Duque je medtem zahteval odprtje venezuelske meje za pomoč in Guaidoju uradno predal zaloge humanitarne pomoči. V Cucuti je 600 ton hrane, zdravil in higienskih pripomočkov, ki so jih v glavnem prispevale ZDA.

"Zahtevamo, da se dovoli miren vstop pomoči na venezuelsko ozemlje," je povedal kolumbijski predsednik na skupni novinarski konferenci z Guaidojem. "Preprečitev tega bi lahko predstavljala zločin proti človečnosti," je poudaril.

Trije venezuelski vojaki prebegnili v Kolumbijo

Kolumbijske oblasti pa so sporočile, da so trije venezuelski vojaki zapustili svoje položaje na meji in pobegnili v Kolumbijo. V Kolumbiji je sicer obtičalo okoli 50 venezuelskih novinarjev, ki so poročali s petkovega koncerta v podporo Guaidoju v Cucuti. Novinarsko združenje je zahtevalo, da se spoštuje njihova pravica do svobodnega gibanja.

Zaprta tudi meja z Brazilijo

Maduro je v petek zaprl tudi mejo z Brazilijo, pa tudi s karibskimi otoki Curacao, Aruba in Bonaire, da bi onemogočil prihod omenjene humanitarne pomoči v državo. A na meji z Brazilijo se je zgodil incident, saj so venezuelski vojaki streljali na skupino civilistov, ki so skušali nekaj pomoči prepeljati čez mejo.

Umrla sta dva človeka, več je ranjenih. Nasilje je obsodilo več držav, tudi ZDA, ki so Caracas posvarile, "da svet gleda, kaj se dogaja".

Ljudje izbirajo strani

Sprejem humanitarne pomoči ni beračenje. Prebivalci Venezuele ne beračijo, upirajo se diktaturi. Juan Guaidó

V petek sta na venezuelski oziroma kolumbijski strani meje potekala dva koncerta. V Kolumbiji so se zbrali privrženci Guaidója. Na koncert, ki ga je organiziral britanski milijarder Richard Branson, je prišlo več kot 200.000 ljudi.

Nenapovedano je iz Caracasa v Kolumbijo pripotoval tudi Guaidó, ki je dejal, da mu je pri prečkanju meje pomagala vojska, ki sicer podpira Madura. Dodal je: "Sprejem humanitarne pomoči ni beračenje. Prebivalci Venezuele ne beračijo, upirajo se diktaturi."

Koncerta se je udeležil tudi predstavnik predsednika ZDA, Elliott Abrams. Venezuelsko vojsko je pozval, naj prisluhne brezupu rojakov, ki potrebujejo hrano in zdravila. Kolumbijski predsednik Ivan Duque pa je vojsko pozval, naj bo na "na pravi strani zgodovine". Na koncertu naj bi zbrali 100 milijonov dolarjev.



Nekateri so Guaidójevo odločitev, da zapusti državo in obišče Kolumbijo, označili za nespametno. Foto: Reuters

Zavrnitev vstopa v Venezuelo ali aretacija?

Guaidó se je v kolumbijskem obmejnem mestu Cucuta srečal s predsedniki Kolumbije, Čila in Paragvaja. A vprašanje je, ali se bo opozicijski voditelj lahko vrnil v domovino, saj je nekaj ur po njegovem prihodu v Kolumbijo Maduro "začasno, a popolnoma" zaprl mejo s to državo.

Že pred tem pa je Guaidó kršil tudi odločbo vrhovnega sodišča, ki mu je prepovedalo potovanja v tujino, ker je v preiskavi zaradi obtožb, da je pomagal tujim državam pri vpletanju v notranje zadeve Venezuele. To je dovolj, da bi ga lahko venezuelski uradi pregona ob vrnitvi v domovino aretirali ali pa mu na meji zavrnili vstop v državo.

Politični analitik Dimitris Pantulas je za Washington Post dejal: "Z obiskom Kolumbije Guaidó zelo veliko tvega, morda celo preveč. Verjetno je prepričan, da si zaradi mednarodne podpore, ki jo ima, Maduro ne bo mogel privoščiti, da mu zavrne vstop v domovino. A ni jasno, kaj se bo zgodilo. Meni se zdi Guaidójeva poteza nepotrebna."

Koncert, ki so ga priredile venezuelske oblasti v mestu Tienditas, naj bi trajal kar tri dni. Foto: Reuters

Mesec dni od samoustoličenja

Danes bo sicer minil tudi mesec dni, odkar se je Guaidó na protivladnih protestih 23. januarja oklical za začasnega predsednika Venezuele.

Guaidó, ki ga je za začasnega predsednika priznalo več kot 50 držav, opozarja, da so zaradi pomanjkanja hrane in zdravil ogrožena življenja več sto tisoč Venezuelcev, če ne bodo hitro dobili pomoči.

Venezuelci sicer že več let zaradi gospodarske krize, ki jo je deloma povzročila tudi mednarodna gospodarska blokada pod vodstvom ZDA, trpijo hudo pomanjkanje tako osnovnih življenjskih potrebščin kot tudi zdravil. Po ocenah Združenih narodov je iz Venezuele od leta 2015 odšlo okoli 2,7 milijona ljudi.