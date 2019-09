O'Brien, odvetnik iz Los Angelesa, je od maja 2018 deloval na ameriškem zunanjem ministrstvu kot posebni odposlanec za reševanje talcev, pred tem pa je služil tudi že v administracijah Georgea W. Busha in Baracka Obame. "Z Robertom delam že dolgo in trdo. Odlično se bo odrezal," je na Twitterju zapisal Trump.

Robert O'Brien je doslej deloval kot posebni odposlanec za reševanje talcev. Foto: Reuters

Njegov predhodnik Bolton se je s položaja poslovil 10. septembra. "Včeraj sem obvestil Johna Boltona, da v Beli hiši ne potrebujemo več njegovih uslug. Resno se nisem strinjal s številnimi njegovimi predlogi, kot tudi drugi v administraciji, in zato sem prosil Johna za njegov odstop, ki mi ga je predal danes zjutraj," je takrat sporočil Trump.

O'Brien je po H. R. McMasterju, Michaelu Flynnu in Boltonu četrti mož na položaju svetovalca za nacionalno varnost, odkar je vodenje ZDA januarja 2017 prevzel Trump.

Ameriški predsednik Donald Trump bo s sankcijami še bolj pritisnil na Iran. Foto: Reuters

Trump naročil okrepitev sankcij proti Iranu

Trump je sicer zaradi sobotnega napada na savdsko naftno infrastrukturo, za katero je po mnenju ZDA odgovoren Iran, naročil finančnemu ministru, naj znatno okrepi sankcije proti tej državi. ZDA proti Iranu s sankcijami sicer že nekaj časa izvajajo t. i. politiko maksimalnega pritiska.

Iran zanikal odgovornost, to so prevzeli hutijevski uporniki

Odgovornost za napad so sicer prevzeli hutijski uporniki, ki s podporo Irana v Jemnu od leta 2015 bijejo vojno z mednarodno koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije. Iran je tudi zanikal obtožbe ZDA o odgovornosti za napad. Iranski predsednik Hasan Rohani je še dejal, da so bili napadi hutijskih upornikov dejanje samoobrambe.

Kmalu srečanje Pompea in princa Salmana

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo se bo v Savdski Arabiji kmalu srečal s savdskim prestolonaslednikom, princem Mohamedom bin Salmanom, s katerim bosta razpravljala o odgovoru na napad.