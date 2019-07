Četverica je ostro obsodila Trumpov napad nanje. Foto: Reuters

Green je zahteval glasovanje zaradi Trumpovega besednega napada na štiri demokratske kongresnice, Alexandrio Ocasio-Cortez, Rashio Tlaib, Ayanno Pressley in Ilhan Omar, ki jih je zaradi nasprotovanja njegovi politiki poslal nazaj v njihove države, čeprav so vse državljanke ZDA. Predstavniški dom je Trumpove izjave z resolucijo obsodil kot rasistične, Green pa je kljub nasprotovanju vodstva demokratske stranke ocenil, da je čas za Trumpovo odstavitev. Trump je glasovanje označil za novo politično zmago.

Medtem mediji poročajo, da so Trumpovi podporniki na shodu v Severni Karolini, potem ko je v nagovoru znova obtožil četverico kongresnic, da sovražijo Ameriko, vzklikali slogane: "Pošlji jo nazaj domov!" To naj bi letelo na v Somaliji rojeno kongresnico Ilhan Omar, eno od štirih kongresnic, s katerimi se je zapletel v besedni spopad. Na omenjenem shodu je Trump sicer znova napadel vse štiri kongresnice. Omarjeva se je že odzvala na dogajanje na shodu, na Twitterju je objavila pesem aktivistke za človekove pravice in pisateljice Maye Angelou, poroča BBC. Nato je objavila še svojo fotografijo v predstavniškem domu, ob katero je pripisala: "Sem, kamor spadam."

Kot poroča BBC, je Trump izrazil nestrinjanje z vzklikanjem sloganov njegovih podpornikov. "Nisem bil vesel tega. Ne strinjam se s tem," je dejal, podrobnosti, na kaj se nanašajo njegove besede, pa ni pojasnil. Kot je dejal novinarjem, se ob vzklikanju sloganov ni počutil najbolje. "Začel sem hitro govoriti, a se je vzklikanje hitro razširilo, kot ste verjeno opazili."

Trump z večjo podporo republikancev

Reutersova anketa je pokazala, da je Trumpu po zadnjih dneh, ko po ZDA in svetu odmeva njegovo obračunavanje s kongresnicami, podpora med republikanci še narasla. Med republikanci mu je podpora v tednu dni od zadnje ankete narasla za pet odstotnih točk, na 72 odstotkov, hkrati pa se je med neodvisnimi volivci znižala podpora za deset odstotnih točk, na 30 odstotkov. Republikanci Trumpove besede ne jemljejo kot nekaj slabega, po njihovem prepričanju gre za izbiro, da če ti Amerika ni všeč, jo lahko zapustiš.

Analitiki ocenjujejo, da dogodki preteklih dni že nakazujejo smer, v katero bo šla volilna bitka pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto.