Vindman, član sveta za nacionalno varnost ZDA, je pred kongresnim odborom pojasnil, da je bil zakrbljen zaradi Trumpovega pritiska na Ukrajino, naj v zameno za finančno oziroma vojaško pomoč začne preiskavo proti Bidnu in njegovemu sinu Hunterju, navaja BBC.

Polkovnik Alexander Vindman ob prihodu na pričanje. Vindman je vojni veteran. Služil je v Iraku, kjer je bil ranjen in odlikovan s škrlatnim srcem. Leta 2018 ga je v svet za nacionalno varnost povabil John Bolton, ki pa ga je Trump nedavno odpustil. Foto: Reuters

Vindman poslušal pogovor Trumpa in Zelenskega

Vindman je bil eden od uslužbencev Bele hiše, ki so 25. julija letos po službeni dolžnosti poslušali pogovor med Trumpom in novoizvoljenim ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Trump naj bi v tem pogovoru pritiskal na Zelenskega, naj sproži preiskavo zaradi domnevnih sumov korupcije proti Bidnu in njegovemu sinu Hunterju, ki je delal za ukrajinsko plinsko družbo Burisma v času, ko je bil Biden podpredsednik ZDA.

Vindman nasprotoval zahtevam po preiskavi Bidna

Vindman je v izjavi pred zaslišanjem, ki je sicer potekalo za zaprtimi vrati, a so določene informacije vendarle pricurljale v javnost, zapisal, da je vsaj dvakrat jasno izrazil nasprotovanje Trumpovim zahtevam po preiskavi Bidna, kar je jasno povedal tudi ameriškemu veleposlaniku v Evropski Uniji Gordonu Sondlandu. "Mislim, da ni primerno, da od vlade tuje države zahtevaš, da preiskuje ameriškega državljana in skrbele so me posledice za ameriško podporo Ukrajini," je dejal 44-letni Vindman, ki je leta 1979 prišel v ZDA kot triletni judovski begunec iz tedanje sovjetske Ukrajine.

Služil sem republikanskim in demokratskim vladam

"Sem domoljub in moja sveta dolžnost je, da spoštujem, napredujem in branim našo državo, ne glede na stranko ali politiko. Več kot 20 let sem služil kot vojak in diplomat. Služil sem ne glede na stranko in z največjim spoštovanjem za republikanske in demokratske vlade," je v svoji izjavi še zapisal Vindman.

Vindman je tudi zatrdil, da on ni tisti žvižgač, ki je s prijavo po uradnih kanalih v skladu z zakonom in pravili sprožil ukrajinsko afero, zaradi katere so demokrati uvedli preiskavo pred ustavno obtožbo oziroma impičmentom.

Ameriški predsednik Donald Trump in žena Melania sta pred nočjo čarovnic v Beli hiši pripravila sprejem za šolarje. Foto: Reuters

Trump: Je 'Never Trumper' priča poslušala isti klic?

Trump vseskozi zanika obtožbe in kongresno preiskavo označuje za "lov na čarovnice". Tokrat je v odzivu na Vindmanovo zaslišanje tvitnil, da je "glede na poročanje 'koruptivnih medijev' ukrajinski klic zaskrbel 'Never Trumper' pričo. Je poslušala isti klic? Nemogoče. Recite mu, naj prebere prepis pogovora. Lov na čarovnice!" Trump je zatrdil, da Vindmana ne pozna.

Konservativci: Vindman je ukrajinski vohun

Trumpovi podporniki so v odzivu na Vindmanove izjave ocenili, da gre za teorijo zarote in da je Vindman v bistvu vohun, ki dela za Ukrajino.

Demokrati predstavili resolucijo

Medtem so demokrati v predstavniškem domu predstavili resolucijo, ki preučuje, ali obstajajo utemeljeni razlogi, da se Trumpa odpokliče. Predstavnica za stike z javnostjo v Beli hiši Stephanie Grisham jo je že označila kot "nezakonito farso". O resoluciji naj bi glasovali v četrtek. Ker imajo demokrati večino v predstavniškem domu, bo verjetno potrjena, kar bi pomenilo, da bi preiskava, ki je zdaj potekala za zaprtimi vrati, postala bolj javna, poroča BBC.