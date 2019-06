Otroške poroke predstavljajo eno najhujših kršitev otrokovih pravic. Foto: Reuters

"Poroka otrokom ukrade otroštvo," je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. "Otroški ženini so prisiljeni prevzeti odgovornosti, za katere pogosto še niso pripravljeni. Zgodnje poroke prinašajo zgodnje očetovstvo in s tem dodaten pritisk za vzdrževanje družine, prekinitev izobraževanja in omejitev zaposlitvenih priložnosti," je poudarila.

Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) je namreč predstavil prvo poglobljeno analizo o otroških ženinih, v kateri razkriva, da je bilo med 115 milijonov dečkov in moških po svetu 23 milijonov takih, ki so bili poročeni že pred 15. letom starosti.

Poroke dečkov so najpogostejše v Podsaharski Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih, v Južni Aziji in pacifiški regiji, so sporočili iz Unicefa, ki je preučil stanje v 82 državah.

Poročilo razkriva, da je največ otroških ženinov v Srednjeafriški republiki (28 odstotkov), Nikaragvi (19 odstotkov) in na Madagaskarju (13 odstotkov).

V poroke prisiljeni predvsem otroci iz najrevnejših družin

Po najnovejših ocenah je na svetu 765 milijonov otroških nevest in otroških ženinov. V otroške poroke so pogosteje vključena dekleta: eno od petih deklet v starosti med 20 in 24 let je bilo poročeno pred 18. rojstnim dnevom, med dečki je razmerje ena proti 30.

Sicer pa so v otroške poroke ne glede na spol najpogosteje vključeni otroci iz najrevnejših družin, s podeželja in brez izobrazbe, opozarja Unicef.