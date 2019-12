Na protestih v prestolnici so nastopili tudi člani bobnarske zasedbe. Foto: Reuters

Kolumbijsko notranje ministrstvo navaja, da se je skupno zbralo 40.000 ljudi, organizatorji trdijo, da je ta številka precej višja. V prestolnici Bogota so protesti minili mirno, v Medellinu in Caliju pa so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo.

V Bogoto so pripotovali tudi staroselci, ki od vlade zahtevajo svoje pravice. "Prišli smo na protest za svojo pravico do izobrazbe, zdravja in okolja, ki ga vlada uničuje," je po poročanju Al Džazire povedal 40-letni Jamileth Mulcueguege.

Nacionalni stavkovni odbor je na vlado naslovil 13 zahtev, med drugim umik davčne reforme, uresničitev mirovnega dogovora v Farcom in razpustitev Esmada. Foto: Reuters

Kolumbijski think-tank Indepaz navaja, da je bilo v dveh letih v Kolumbiji ubitih 750 voditeljev staroselskih skupnosti in borcev za človekove pravice.

Protesti in splošna stavka v Kolumbiji potekajo že dva tedna. Ljudje demonstrirajo proti predvidenima reformama delovne in pokojninske zakonodaje ter vse hujšemu nasilju nad aktivisti za socialne pravice. Ob robu protestov sta občasno izbruhnila nasilje in plenjenja. Doslej je v protestih umrlo pet ljudi.

Duque, ki je na oblasti leto in pol, je v prizadevanjih za pomiritev protestnikov 24. novembra začel nacionalni dialog z župani in drugimi visokimi uradniki po državi, srečal se je tudi s predstavniki nacionalnega stavkovnega odbora.

Njegova administracija je v preteklih dneh na pogovore povabila več predstavnikov sindikatov in organizatorjev stavk in ob tem zahtevala prekinitev protestov, načrtovanih za ta teden.

Nacionalni stavkovni odbor je zahtevo zavrnil, ker se ne strinja s potezo vlade, ki je v pogovore vključila tudi podjetniška združenja.

Stavkajoči zahtevajo umik davčne reforme

Po državi se je zbralo najmanj 40.000 protestnikov. Foto: Reuters

Na vlado so sicer naslovili 13 zahtev. Zahtevajo umik napovedane davčne reforme in popolno uresničitev mirovnega dogovora iz leta 2016 s paravojaško skupino Farc. Za vlado najbolj sporna zahteva je razpustitev zloglasne protizgredniške policijske enote Esmad po smrti 18-letnega protestnika.

Duque je sicer že nekoliko popustil pri davčni reformi. Napovedal je, da bodo odpravili 20-odstotni davek na dodano vrednost za prebivalce z nizkimi dohodki, znižal je ceno zdravstvenega zavarovanja za upokojence z nizkimi pokojninami ter uvedel ugodnosti za podjetja, ki zaposlujejo mlade.