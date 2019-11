Oblasti so se na proteste odzvale tudi z napotitivijo vojske. Foto: Reuters

Protesti so se začeli v četrtek z množičnim pohodom po ulicah glavnega mesta in v drugih mestih po državi.

Namen policijske ure je omejiti spopade med protestniki in policijo, ki je ljudi s solzivcem in palicami pregnala z glavnega Trga Bolivar.

V četrtek je na ulice prišlo več sto tisoč ljudi in šele proti koncu je prišlo do spopadov s policijo. V noči na petek so v nasilju umrli trije ljudje.

Kolumbijci in Kolumbijke so se na ulice podali zaradi morebitnih sprememb minimalne plače, pokojninskega sistema in davčne reforme ter privatizacije podjetij v državni lasti, poroča BBC. Vlada sicer zagotavlja, da ni načrtov za reformo pokojninskega sistema ali delovnopravne zakonodaje in da bi bile vse spremembe sprejete v dialogu s sindikati.

Protestniki vladi očitajo tudi korupcijo in nespoštovanje mirovnega dogovora z levičarskimi gverilci Farc.

Duque je medtem oznanil, da bo prihodnji teden odprl "nacionalni pogovor" s potovanjem po državi in zbiranjem predlogov za srednje- in dolgoročne rešitve ukoreninjenih težav, kot sta neenakost in korupcija.

Duque je bil lani izvoljen zaradi obljube, da bo spremenil zgodovinski mirovni sporazum iz leta 2016 med vlado in levičarskimi gverilci Farc.

Do protestov v Kolumbiji prihaja v času množičnih protestov v drugih državah v regiji, predvsem v Čilu in Boliviji.