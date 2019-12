Protestnice opozarjajo na patriarhat in za nasilje nad ženskami krivijo državo. Foto: Reuters

Pesem "Posiljevalec na tvoji poti" so prvič izvedli konec novembra, ko so v Čilu protesti proti družbeni neenakosti potekali že drugi mesec.

Videoposnetki pesmi in spremljajočih plesnih korakov so se hitro razširili po spletu v Latinski Ameriki in drugje. Začeli so jo izvajati v Mehiki, Kolumbiji, Franciji, Španiji, Združenem kraljestvu, poroča britanski Guardian.

Pesem je napisala feministična gledališka skupina Lastesis iz čilskega mesta Valparaíso.

"Pesem nikoli ni bila zamišljena kot protestna. Ženske na protestnih shodih pa so jo spremenile v nekaj več," je dejala Paula Cometa, članica gledališke skupine.

Pesem "Posiljevalec na tvoji poti" temelji na delu argentinske teoretičarke Rite Segato, po kateri je spolno nasilje politični problem, ne moralni.

"El violador eres tú". Este himno de lucha feminista chileno ha dado la vuelta al mundo. pic.twitter.com/4baoFuIdeX — Brut España (@Brut_ES) December 2, 2019

Besedilo pesmi govori o tem, kako institucije ‒ policija, sodstvo in politika ‒ vzdržujejo sistematične kršitve ženskih pravic. "Posiljevalec si ti/so policisti/sodniki/država/predsednik," pravi pesem.

V drugem delu pesem obsoja številne načine, na katere se ženske krivijo za to, da so žrtve spolnega nasilja. "Ni moja krivda/niti kje sem bila/niti v kaj sem bila oblečena", nato pa se zaključi "Posiljevalec si ti".

Glede na podatke, ki jih je zbrala Čilska mreža proti nasilju nad ženskami, dobi policija vsak dan 42 prijav spolne zlorabe, skoraj dve na uro. Leta 2018 se je le 25,7 odstotka primerov spolnih zlorab končalo s sodbo.

Tiskovna predstavnica feministične odvetniške skupine Abofem Bárbara Sepúlveda Hales je dejala, da "v čilskem sodnem sistemu stereotipi in predsodki škodujejo ženskim žrtvam spolnega nasilja". Kot je dejala, se na "številnih sojenjih življenje in spolno vedenje žrtve predstavi, kot da gre za opravičilo napada, ki so ga utrpele".

Obtožbe zoper policijo o posilstvih in mučenjih

Pesem je sicer nastala pred valom protestov in policijskega zatiranja, ki so izbruhnili oktobra, a Paula Cometa pravi, da spremljajoča koreografija odraža krizo, v kateri se varnostnim silam pogosto očita, da posiljuje, muči in ubija.

"Prilagodila se je trenutku, ki ga živimo v Čilu, nasilju in kršitvam človekovih pravic, ki so jim ženske nedavno izpostavljene," je dejala o pesmi in koreografiji.

V enem delu koreografije ženske počepnejo, kar odraža položaj, v katerega so protestnice prisiljene ob aretaciji. "Gre za preprosto obliko mučenja in kaznovanja, ki ju izvaja čilska policija," je dejala Cometa.

Najmnožičnejša izvedba pesmi v Čilu je bila v četrtek zvečer pred nacionalnim stadionom v glavnem mestu Santiago de Chile, ki je postal zloglasen zapor in mučilni center, potem ko je leta 1973 z udarom oblast prevzel desničarski diktator Augusto Pinochet.

Pesem je izvedlo več tisoč žensk, tudi starejše, ki so živele pod vojaško diktaturo. "Tukaj so zapirali ljudi, ženske tu so bile nadlegovane in spolno mučene," je dejala 71-letna Victoria Gallardo. "Jokala sem, ko sem prvič slišala 'Posiljevalec na tvoji poti'. Zelo ponosna sem na današnje mlade ženske. Ta nastop nas vse predstavlja," je dejala o četrtkovi izvedbi pesmi.