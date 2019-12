Pete Buttigieg, Elisabeth Warren, Joe Biden in Bernie Sanders. Foto: Reuters

Kandidati so govorili o podnebnih spremembah, socialnih vprašanjih, davkih in premoženjski neenakosti, presenetljivo veliko o zunanji politiki, seveda pa so začeli z ustavno obtožbo proti predsedniku Donaldu Trumpu.

Vse bolj boleče jasno postaja, da demokrati pri izbiri predsedniškega kandidata, ki bo prihodnje leto izzval predsednika Trumpa, ne smejo narediti napake. Prav zato so bili gledalci priče dvoboja Peta Buttigiega, ki še zmeraj vodi v pomembnih iowskih anketah, z Elisabeth Warren in Amy Klobuchar, pa tudi ostrih besed med Josephom Bidnom in Berniem Sandersom. A osnovna tarča je bil ustavno obtoženi Donald Trump. "Obnoviti moramo integriteto predsednika in njegovega položaja", je izjavil Joseph Biden, še zmeraj vodilni pri večini anket javnega mnenja.

"Seveda nasprotujem tako rekoč vsem Trumpovim pogledom. Mislim pa, da konservativci razumejo, da ne moremo imeti predsednika s takšnim značajem, in ki onečašča predsedniški položaj", meni Bernie Sanders. Elizabeth Warren se je dotaknila januarskega procesa v senatu: "Senatorji so prisegli, da bodo spoštovali ustavo, kar pa ne pomeni zvestobe posamezniku ali politični stranki, ampak zvestobo državi. Preigravanju tega bomo priče v naslednjih tednih, ključno v letu 2020 pa bo, kako se bomo pomerili z najbolj korumpiranim predsednikom v sodobni zgodovini."

Da bi morala pričati vodja Trumpovega kabineta Mick Mulvaney in svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, je prepričana Amy Klobuchar. "Če predsednik Trump meni, da ne bi smel biti ustavno obtožen, se ne bi smel bati pričanja svojih prič."

Losangeleško soočenje je bilo verjetno najboljše do zdaj, z razpoloženimi kandidati, živahno razpravo in določenimi spremembami v strategijah, morda najizraziteje pri nepričakovano umirjeni Warrenovi. Po mnenju opazovalcev se je najbolje odrezal Joseph Biden.

Anketa: 42 odstotkov vprašanih podpira odstavitev Trumpa Prva anketa, izvedena po glasovanju o ustavni obtožbi predsednika ZDA Donalda Trumpa, ugotavlja, da 42 odstotkov Američanov podpira odstavitev predsednika s položaja, 29 odstotkov jih je proti, 17 odstotkov pa bi jih raje videlo, da ga kongres okrega z ukorom. Ostali v anketi agencije Reuters nimajo mnenja. 53 odstotkov Američanov se strinja, da je Trump zlorabil oblast, 51 odstotkov pa jih meni, da je tudi oviral kongres. Način, kako so demokrati vodili postopek ustavne obtožbe, odobrava 44 odstotkov Američanov, 41 odstotkov pa jih tega ne odobrava. Ustavna obtožba večinoma sicer ni spreminjala nobenih mnenj o predsedniku. 48 odstotkov Američanov ima o njem enako mnenje kot prej, 26 odstotkov ga še bolj podpira, 20 odstotkov pa ga manj podpira kot prej. (vir: STA)