Vojska je na proslavi obljubila zvestobo Maduru. Foto: Reuters

Maduro je na proslavi vodil vojaško parado na ulici Paseo de los Proceres, posvečeni ustanovnim očetom Venezuele, ki se je osamosvojila 5. julija 1811.

"Računajte na oborožene sile, ni nas strah soočiti se s sovražniki v državi," je predsedniku zagotovil podporo general Remigo Ceballos. Maduro je za zaščito državnih "morij, rek in meja" pozval k vojaškim vajam 24. julija.

Samooklicani začasni predsednik Venezueli Juan Guaido, ki ga je priznalo več kot 50 držav po svetu, pa je na shodu v Caracasu pozival državljane, naj ne obupajo. "Ne odidite. Kmalu bomo dosegli cilj. Ne dvomite, uspelo nam bo," je vzklikal. Tokratni protivladni shod je bil sicer manj množičen kot tisti ob začetku leta, ko je v Venezueli izbruhnila politična kriza.

V pričakovanju Norveške

Maduro se je pred parado srečal z vrhovnimi vojaškimi voditelji in znova izrazil podporo dialogu med vlado in opozicijo s posredovanjem Norveške. "V Venezueli je prostor za vse nas. Vsi pa se moramo nečemu odreči, če želimo doseči dogovor," je dejal nasprotnikom. Guaido je na drugi strani izrazil pričakovanje, da bodo na Norveškem dosegli dogovor o oblikovanju začasne vlade in sklicu volitev.