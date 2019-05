ZDA podpirajo režim opozicijskega voditelja Juana Guaidoja. Foto: Reuters

"Če bi Američani predlagali vojaško posredovanje, bi ga verjetno sprejel," je povedal Guaido v intervjuju za italijanski časnik La Stampa.

Ameriška vlada je medtem naznanila možnost novih sankcij proti vladi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki je ZDA več ne priznavajo.

Sankcije zadevajo obrambni in varnostni sektor, ker Maduro s svojim režimom zaostruje zatiranje zagovornikov demokracije v Venezueli, so pojasnili v Washingtonu.

ZDA krivijo Kubo in Rusijo

Maduro ZDA obtožuje organiziranja državnega udara. Foto: Reuters

Sankcij ZDA še niso uvedle, ker še vedno upajo, da bodo varnostne sile Venezuele prestopile h Guaidoju, ki se je razglasil za začasnega predsednika države.

"Vse deležnike v obrambnem in varnostnem sektorju pozivamo, naj zaščitijo in branijo pravice vseh Venezuelcev," je sporočil State Department.

Ob tej najavi morebitnih sankcij je vlada ZDA uvedla tudi sankcije proti podjetjema Monsoon Navigation in Serenity Maritime, ki delujeta v naftnem sektorju.

State Department je ob tem še obvestil, da Rusija in Kuba pomagata despotskemu režimu v Venezueli; Kuba z obveščevalnimi informacijami in fizično varnostjo za zatiranje ljudi, Rusija pa ima v Venezueli vojaško osebje in obrambna podjetja.

Guaido je za danes svoje podpornike pozval k novim protestom proti Madurovemu režimu.

Znova odprta meja z Brazilijo in Arubo

Venezuela je v petek znova odprla mejo z Brazilijo in nizozemskim otokom Aruba, ki jo je zaprla februarja, ko je skušal Guaido prek meja v državo spraviti humanitarno pomoč. Meja s Kolumbijo ter drugima dvema nizozemskima otokoma Bonaire in Curacao medtem ostaja zaprta. Odnosi med Brasilio in Caracasom so se zaostrili, potem ko je januarja oblast v Braziliji prevzel skrajno desni predsednik Jair Bolsonaro, ki je podprl Guaidoja.