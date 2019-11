"Odvzeti vojaško pomoč Ukrajini brez drugega razloga, kot za svojo politično kampanjo, je kontraproduktivno. Tega se ne da razložiti, to je noro," je na zaslišanju dejal Taylor. Foto: Reuters

Cilj preiskave demokratov v predstavniškem domu je preučiti, ali je republikanski predsednik zlorabil svoj položaj z neprimernimi pritiski na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj sproži preiskavo proti sinu nekdanjega podpredsednika ZDA in aktualnega predsedniškega kandidata Joeja Bidna.

Telefonski pogovor med Trumpom in Zelenskim, ki se je zgodil 25. julija letos, je prijavil neimenovani žvižgač, domnevno uslužbenec Bele hiše in obveščevalne agencije Cia. Trump vseskozi zanika nepravilne pritiske na Zelenskega.

Na prvem javnem zaslišanju je znova pričal vršilec dolžnosti ameriškega veleposlanika v Ukrajini William Taylor, ki je pred tremi tedni na zaslišanju za zaprtimi vrati neposredno povezal Trumpove zahteve po preiskavi zoper Hunterja Bidna in podjetju Burisma s sprostitvijo skoraj 400 milijonov dolarjev vredne vojaške pomoči Ukrajini.

Zaslišanja prvič potekajo javno. Foto: Reuters

Taylor je ponovil svoje trditve in dejal, da mu je posebni odposlanec ZDA za Evropsko unijo Gordon Sondland povedal, da si Trump prizadeva, da Zelenski javno napove, da bo Ukrajina preiskala podjetje Burisma.

Vse naj bi bilo odvisno od te javne napovedi. "Če Zelenski javno ne počisti stvari, bomo imeli zastoj," naj bi Sondland povedal Taylorju, kar naj bi pomenilo zadrževanje več sto milijonov dolarjev vojaške pomoči, poroča BBC.

"Odvzeti to pomoč brez drugega razloga, kot za svojo politično kampanjo, je kontraproduktivno. Tega se ne da razložiti, to je noro," je na koncu pričanja poudaril Taylor.

"Dva kanala ameriške politike v Ukrajini"

Namestnik veleposlanika je dejal, da obstajata dva kanala ameriške politike v Ukrajini – "regularni in izjemno neregularni". Kot veleposlanik je nadziral regularni del, za neregularnega pa naj bi skrbeli Kurt Volker (nekdanji posebni ameriški odposlanec za Ukrajino), Gordon Sondland (posebni odposlanec ZDA za EU), Rick Perry (ameriški minister za energetiko), Mick Mulvaney (vodja Trumpovega kabineta) in Rudy Giuliani (Trumpov odvetnik).

Kent: Giuliani si je prizadeval oblatiti ameriško veleposlaništvo v Ukrajini

Trump, ki v Beli hiši gosti Erdogana, je sporočil, da je preveč zaposlen, da bi gledal zaslišanja. Foto: Reuters

Ob njem je pričal tudi George Kent, namestnik asistenta ministra za evropske in evrazijske zadeve. Ponovil je svojo trditev, da je Giuliani poskušal oblatiti nekatere ameriške uradnike v Ukrajini, denimo nekdanjo veleposlanico Marie Yovanovitch.

Kent pravi, da se je od leta 2018 do 2019 "vse bolj zavedal" prizadevanja Giulianija in "njegovih sodelavcev Leva Parnasa in Igorja Frumana, ki so vodili kampanjo za blatenje ameriškega veleposlaništva v Kijevu". Parnas in Fruman sta bila prejšnji mesec na Floridi aretirana zaradi nepravilnosti pri financiranju predsedniške kampanje.

Giuliani je po poročanju BBC-ja že priznal, da je ukrajinske uradnike spodbudil k preiskavi neutemeljenih obtožb o korupciji zoper Joeja Bidna.

"Ne verjamem, da bi ZDA morale druge države pozivati, naj izvajajo selektivne in politične preiskave /.../, saj to spodkopava vladavino prava, ne glede na državo," je sklenil Kent.

Trump: "Največja prevara v zgodovini ameriške politike"

Bela hiša je med zaslišanji objavila video, v katerem je predsednik Trump proces označil za "največjo prevaro v zgodovini ameriške politike". "Zelo preprosto je. Želijo me ustaviti, ker se borim za vas," je nagovoril volivce.

Predsednik je medtem iz Bele hiše, kjer gosti turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana sporočil, da "je preveč zaposlen, da bi gledal zaslišanja, ki so lov na čarovnice".