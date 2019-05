Trump je tudi na Japonskem odigral partijo golfa. Foto: Reuters

"Velik napredek je bil narejen v naših pogajanjih z Japonsko. Kmetijstvo in govedina sta zelo močno v igri. A veliko bo še počakalo na julijske volitve, kjer pričakujem velike številke," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Trump.

ZDA trgovinske odnose prenavljajo tudi z Japonsko in Trumpa na njegovem štiridnevnem obisku na Japonskem spremlja tudi glavni ameriški trgovinski pogajalec Robert Lighthizer. Kot je nakazal Trump, so tokrat na pogovorih o trgovini govorili predvsem o področju kmetijstva in govedoreje. O izvozu ameriške govedine na Japonsko sta strani sicer dogovor dosegli že pred dnevi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Japonsko skrbi predvsem to, da bi Trump uvedel posebne carine na japonske avtomobile, kar bi lahko močno škodovalo japonskemu gospodarstvu. Japonski premier Šinzo Abe je zato že pred časom sprožil "ofenzivo šarma", ki se zdaj nadaljuje tudi med Trumpovim obiskom. Voditelja sta tako odigrala tudi partijo golfa.

Ameriški predsednik se bo na Japonskem med drugim srečal tudi z novim cesarjem Naruhitom. Trump je tudi prvi ameriški predsednik, ki si je v okviru državniškega obiska ogledal dvoboj borcev tradicionalne japonske borilne veščine sumo.

Trump si je ogledal tudi dvoboj borce veščine sumo. Foto: Reuters

Trumpa ne skrbijo severnokorejski raketni preizkusi

Trump je sporočil tudi, da ga nedavni severnokorejski raketni preizkusi ne skrbijo preveč in da ima še vedno zaupanje v severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. "Severna Koreja je preizkusila neka mala orožja, kar je razburilo veliko mojih ljudi in drugih, ne pa mene," je tvitnil Trump med igranjem golfa z Abejem.

Severna Koreja je namreč 9. maja izstrelila dve raketi kratkega dosega, kar je bila prva izstrelitev njenih raket po 18 mesecih.

Trump je na ta način očitno komentiral tudi besede svojega svetovalca za državno varnost Johna Boltona, ki je v soboto ocenil, da je Severna Koreja z izstrelitvijo raket brez dvoma kršila resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov.

A Trump je prepričan, da bo Kim držal obljube glede severnokorejske denuklearizacije, čeprav so se njuni zadnji pogovori februarja v Hanoju končali brez napredka in so po mnenju analitikov propadli. "Prepričan sem, da bo predsednik Kim držal svojo obljubo, ki mi jo je dal," je sporočil Trump.

Kot je nakazal, Kimu verjame tudi zaradi "signalov", ki mu jih je dal preko severnokorejskih medijev, ko je kritiziral nekdanjega ameriškega podpredsednika in demokratskega kandidata za predsedniško nominacijo na volitvah prihodnje leto Joa Bidna. Kim je Bidna označil za "imbecila in bedaka z nizkim inteligenčnim količnikom".