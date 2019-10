Konservativec Scheer je Trudeauja med kampanjo opredelil kot lažnivca in prevaranta, Trudeau pa je svaril volivce pred konservativno politiko strahu in delitev. Foto: Reuters

Njegova stranka bo sicer ohranila največ sedežev v parlamentu, a njihov drugi mandat bo precej težji, saj bodo morali pri sprejemu zakonodaje računati na podporo drugih strank.

Liberalci naj bi osvojili 157 sedežev, 13 manj od potrebnih 170 za večino v 338-članskem parlamentu. Konservativci naj bi imeli 121 poslancev in poslank, kar je precej več od 95, kolikor so jih imeli do zdaj.

"Uspelo vam je, prijatelji. Čestitke," je dejal Trudeau podpornikom v Montrealu. Svojim volivcem in volivkam po državi pa se je zahvalil za zaupanje, medtem ko je ljudem, ki ga niso podprli obljubil, da bo njegova stranka vladala za vse.

Volitve se je dojemalo kot referendum o Trudeauju, katerega priljubljenost upada, a konservativci Andrewja Scheerja so lahko kljub porastu podpore razočarani. Po nekaterih pričakovanjih bi namreč lahko osvojili največ sedežev, kar jim ni uspelo.

Nova demokratska stranka (NDP) Jagmeeta Singha naj bi osvojila 25 sedežev, najverjetneje pa bo stopila v koalicijo z liberalci. Zeleni niso več v igri, saj se jim obeta osvojitev le treh sedežev v parlamentu.

Na oblast z obljubami o "resnični spremembi"

Trudeau je na oblast prišel leta 2015 z obljubami o "resnični spremembi". Štiri leta kasneje je deležen kritik, da ni izpolnil vseh pričakovanj.

Tako je podprl projekt podaljšanja naftovoda Trans Mountain, čeprav je volitvami obljubljal, da bodo liberalci do leta 2050 Kanado pripeljali do ogljične nevtralnosti. Opustil je napovedano reformo zveznega volilnega sistema, letos pa je bil vpleten v etični škandal, ko je skušal neprimerno vplivati na nekdanjega ministra v povezavi s sojenjem, povezanim z velikim kanadskim inženirskim podjetjem SNC-Lavalin.

Del podpore je izgubil tudi zaradi objave njegovih starih fotografij, ki ga prikazujejo z blackfaceom oziroma temno pobarvanim obrazom. Trudeau se je za rasistične podobe opravičil.

BBC sicer poroča, da je več kot 20 kanadskih akademikov ocenilo, da je Trudeau v celoti ali delno izpolnil 92 odstotkov svojih obljub, največ od vseh kanadskih premierjev v zadnjih 35 letih.