Prizorišče napada. Foto: Reuters

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je na novinarski konferenci pojasnil grozljiv napad, v katerem je tolpa zaprla zasilne izhode v baru, nato pa podtaknila ogenj. Nekateri mehiški mediji ob tem poročajo, da so napadalci na poslopje izstrelili več strelov, preden so ga zažgali z molotovkami.

Po navedbah tožilstva zvezne države Veracruz bi bil požar lahko povezan z vojno za ozemlje med mehiškimi karteli. 13 ranjenih zdravijo v bolnišnicah, so še sporočili. Policija in novooblikovana nacionalna garda iščeta napadalce.

Lopez Obrador je dejal, da so glede na začetne preiskave nekateri osumljenci za napad letos že bili priprti in pozneje izpuščeni, s čimer je kritiziral generalnega državnega pravobranilca iz prejšnjega predsedstva. Generalno pravobranilstvo je zavrnilo obtožbe in sporočilo, da dogodkov v torek zvečer "ne bi smeli uporabiti za izkrivljanje dejstev ali zmede v javnem mnenju".

Gre za enega največjih množičnih pobojev, odkar je Lopez Obrador decembra prevzel predsedstvo v državi. Aprila je bilo v napadu v mestu Veracruz ubitih 13 ljudi. V požaru v igralnici v mestu Monterrey na severu Mehike je pred osmimi leti umrlo 52 ljudi.