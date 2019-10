Vlada Lenína Morena izvaja ukrepe zategovanja pasu v skladu z zahtevami Mednarodnega denarnega sklada. Foto: Reuters

Protestniki zahtevajo ponovno uvedbo subvencij za gorivo, ki jih je vlada predsednika Lenína Morena odpravila zaradi zahtev Mednarodnega denarnega sklada v zameno za 4,2 milijarde dolarjev posojila.

Po nekaterih poročilih naj bi bil Moreno pripravljen spet oceniti subvencije, poroča BBC. Pred dnevi je sicer zatrdil, da ukrepa ne bo spremenil in da je subvencij "konec".

Pripadniki krovne staroselske skupine CONAIE so do zdaj zavračali pozive k pogovorom, a so vanje privolili, če jih bodo prenašali v medijih in ne bodo potekali za zaprtimi vrati.

Protesti trajajo že skoraj dva tedna, glavno mesto Quito pa je v kaosu. V soboto so protestniki napadli televizijsko postajo Teleamazonas in prostore časopisa El Comercio.

Medtem so na enega od vladnih poslopij maskirani moški vrgli zažigalne steklenice. Notranja ministrica María Paula Romo je dejala, da so stavbo izpraznili, da so lahko gasilci lahko pogasili ogenj. Aretiranih je bilo 30 ljudi.

Vojska bo nadzorovala spoštovanje policijsko uro

V soboto je Moreno razglasil policijsko uro, ki jo bo nadzorovala vojska. "Štabu vojske sem ukazal, da nemudoma sprejme potrebne ukrepe za ponovno vzpostavitev reda v celem Ekvadorju," je dejal v televizijskem nagovoru.

Oborožene sile so sporočile, da bo gibanje za 24 ur omejeno po vsej državi. V Ekvadorju so bile sicer že razglašene dvomesečne izredne razmere.

Zaradi podražitve goriva je šlo tisoče ljudi na ulice. V zadnjih dneh so postavljali barikade, vdirali v poslopja, tudi v parlament, in se spopadali s policijo. Protestniki so vdrli tudi na nekatera naftna polja.

Nekateri protestniki pozivajo k odstopu Morena. Protesti staroselcev so z oblasti v zadnjih desetletjih odnesli tri predsednike.

Omejitev gibanja po Ekvadorju