Uredba naj bi po napovedih Kevina McAleenana začela veljati čez 60 dni. Foto: EPA

Z novo uredbo, ki nadomešča sporazum, s katerim so določili mejo, kako dolgo lahko v priporu pridržijo otroke prebežnikov, bodo družine prebežnikov torej pridržane za nedoločen čas, poroča BBC. S tem naj bi zmanjšali število družin, ki prečkajo mejo z Mehiko in jih po izteku tega roka izpustijo v ZDA.

Trumpova administracija je dolgo opozarjala, da 20-dnevni rok, v katerem lahko zadržujejo otroke prebežnikov, pomeni, da družine po izteku tega roka izpustijo v državo, v ZDA pa nato na odločitev sodišč glede azilnih postopkov lahko čakajo tudi več let. Uradniki za domovinsko varnost verjamejo, da se je ravno zaradi te časovne omejitve število prebežnikov povečalo, prepričani pa so, da bo nova uredba uredila razmere.

McAleenan: Številni neupravičeno vlagajo prošnje za azil

Predlog novih pravil je nastal po tem, ko je politika ločevanja otrok prebežnikov od njihovih staršev v zadnjem letu sprožila številne kritike. Vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost Kevin McAleenan je opozoril, da številni neupravičeno vlagajo prošnje za azil in izrabljajo pravila, sprejeta leta 1997, v skladu s katerimi je bila določena največ 20-dnevna omejitev za pridržanje otrok. McAleenan je prepričan, da nova uredba vladi omogoča izvajanje zakonov o priseljevanju, kakršne je sprejel kongres.

V pogojih trenutne migracijske krize in ob rekordnem številu družin, ki prihajajo na jugozahodno mejo ZDA, ta pravila niso več ustrezna, je poudaril. Nova ureditev bo vzpostavila nove standarde za obravnavo družin, ki bodo na odločitev sodišč o prošnjah za azil čakale skupaj v upravnem priporu, je pojasnil. Po besedah McAleenana bodo objekti, ki bodo namenjeni za nastanitev družin, "bistveno drugačni" od tistih, ki so bili zaradi prenaseljenosti in slabih razmer podvrženi nadzoru. V teh nastanitvenih objektih za družine bodo po njegovih zagotovilih tudi dnevne sobe, učilnice, knjižnice in nogometna igrišča.