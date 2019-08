Evelyn Beatriz Hernandez (na sredini) trdi, da je znake nosečnosti zamenjala za bolečino v trebuhu in da bi se, če bi vedela, da je noseča, rojstva otroka veselila. Foto: Reuters

"Hvala Bogu, pravici je bilo zadoščeno," je bila po oprostilni obsodbi reakcija Evelyn Beatriz Hernandez, ki se je zahvalila tudi tujim diplomatom, ki so si prizadevali k razrešitvi njenega primera. Po 33 "težkih" mesecih, kot jih je označila sama, se bo v prihodnosti osredotočila predvsem na šolanje, poroča agencija AFP.

6. aprila leta 2016 je bila Hernandezova v 32. tednu nosečnosti, za kar sploh ni vedela, ko je v trebuhu občutila močno bolečino, začela je krvaveti. Odšla je na latrino, kjer je rodila, a se, kot trdi, tega ni zavedala. Njena mati jo je nezavestno našla pred zunanjim straniščem in jo odpeljala v bolnišnico.

Po pregledu so zdravniki ugotovili, da je Hernandezova rodila, novorojenčka so kasneje odkrili v greznici.

Za nosečnost ni vedela

Hernandezovo je pri 18 letih posilil član tolpe, a se celotno nosečnost ni zavedala, da je noseča. Na sodišču je v svoj bran dejala, da je znake nosečnosti zamenjala za bolečine v trebuhu, krvavitve pa za menstruacijo. "Če bi vedela, da sem noseča, bi na porod čakala s ponosom in veseljem," je dejala. Na zatočni klopi je dejala, da je na stranišču sicer čutila, "da gre nekaj iz mene", ker pa ni slišala otroškega joka, se ni zavedala, da je rodila, poroča BBC.

Tožilstvo jo je obtožilo umora, češ da je skrivala nosečnost in ni poiskala ustrezne zdravstvene oskrbe. Leta 2017 jo je sodišče spoznalo za krivo in ji dosodilo 30 let zaporne kazni, tožilstvo je sicer zahtevalo 40-letno kazen. Na odločitev sodišča so se pritožili Hernandezovi odvetniki, ki so se sklicevali na obdukcijsko poročilo, da je novorojenček umrl zaradi vdihavanja mekonija, kar se lahko zgodi v maternici, med porodom in tudi po porodu. Obramba je trdila, da Hernandezova ni poskušala splaviti, temveč je otrok umrl naravne smrti. "Zločina ni bilo," je dejala odvetnica Bertha Maria Deleon.

V El Salvadorju si ženske prizadevajo k odstranitvi stroge zakonodaje, ki prepoveduje splav. Foto: Reuters

Vrhovno sodišče v El Salvadorju je nato februarja 2019 razveljavilo sodbo iz leta 2017, sklicujoč se na pomanjkanje dokazov in odločilo novo obravnavo z novi sodnikom. Julija letos je bila Hernandezova po 33 mesecih spuščena na prostost.

"To je velika zmaga za pravice žensk v El Salvadorju. Je dokaz, da se nobene ženske ne sme obtožiti detomora po krivem, če po porodu pride po pomoč v bolnišnico," je dejala direktorica Amnesty Internationala za Srednjo in Južno Ameriko Erika Guevara-Rosas. Ob tem je pristojne oblasti pozvala k ukinitvi drakonske zakonodaje, ki prepoveduje splav.

Evelyn Beatriz Hernandez pravi, da se bo zdaj, ko je na prostosti, posvetila šoli. Foto: Reuters

V El Salvadorju imajo strogo zakonodajo, ki prepoveduje splav, ženskam, ki posegajo po umetni prekinitvi nosečnosti grozi zaporna kazen med dvema in osmimi leti zapora. Tiste, ki po splavu pridejo na pomoč v bolnišnico, pa so lahko obtožene detomora, za kar je zagrožena zaporna kazen med 30 in 40 leti. Kazen ponavadi doleti ženske, ki imajo slab socilani stan, mladoletnice in žrtve posilstva, kot je bila Evelyn Beatriz Hernandez.

Kot poroča Guardian, je država El Salvador globoko povezana z vero, saj je v šest milijonski državi vernih kar 80 odstotkov prebivalcev, večinoma so katoličani. V državi je prisotna mačistična ureditev družbe, ki jo kroji tudi nasilje kriminalnih tolp. Vsako leto v državi kot posledica posilstev zanosi 25.000 žensk, med katerimi se jih več tisoč odloči za nelegalno prekinitev nosečnosti.